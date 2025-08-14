Jaume Rigo presenta el libro 'Els malnoms de s’Alqueria Blanca, segles XV-XXI'

El colaborador de este periódico Jaume Rigo Rigo (s’Alqueria Blanca, 1963), presentó ayer en la plaza de ses Rocasses de su localidad natal su última publicación: Els malnoms de s’Alqueria Blanca, segles XV-XXI. El libro, editado por el Gall Editor y el Ayuntamiento de Santanyí, que también lo patrocina, incluye un prólogo del filólogo Cosme Aguiló, encargado igualmente de la presentación de esta obra. En el acto intervinieron Mateu Nadal, regidor de cultura, el propio autor y la alcaldesa de Santanyí Maria Pons.

En la publicación se explica el origen, la evolución y el motivo, si se conoce, de 574 malnoms de s’Alqueria Blanca, bastantes de ellos ya desaparecidos. En un estudio comparativo, se citan los cien alias de s’Alqueria Blanca que más se repiten en el resto de poblaciones de Mallorca, por este orden Ferrer, Ros, Escolà, Sabater, Moliner y Fuster. En el mismo estudio comparativo con el resto de Mallorca, a excepción de los municipios que limitan con Santanyí, se deduce que Manacor, Sant Joan, Llucmajor y Porreres son los que cuentan con más alias hallados también en s’Alqueria. Respecto a los núcleos más cercanos a s’Alqueria Blanca, como son Calonge, es Llombards, Santanyí, s’Horta, Cas Concos, es Carritxó, Felanitx, ses Salines y Campos, se relacionan los apellidos comunes vinculados al malnom que comparten los diferentes núcleos.