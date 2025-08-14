Indignación en la playa es Carbó: quejas de bañistas por lanchas plantadas en la orilla

Las quejas de los bañistas de la playa es Carbó, en la Colonia de Sant Jordi, no dejan de aumentar. Varios de ellos aseguran que es habitual ver lanchas aparcadas en la orilla del litoral. “Por hacer fotos y poner mala cara nos tachan de agresivos y dicen que tenemos envidia por no tener barco”, comenta una joven residente de la zona.

Quejas de los bañistas por lanchas aparcadas en la playa Es Carbó /

Este hecho no es aislado. De hecho, el pasado mes de junio, un grupo de turistas acampó a la playa, montando un chiringuito privado, desplegando una enorme carpa para protegerse del sol y colocando baffles para poner música a todo volumen. Tras la denuncia de un bañista, la Policía Local de ses Salines acudió al lugar y obligó a desmontar el campamento.

Ahora, se vuelve a repetir un episodio similar, poniendo en evidencia la falta de control y el incivismo que amenazan tanto la convivencia como la conservación de es Carbó.