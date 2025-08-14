La 'granja de los horrores' de Llucmajor tendrá que reducir su capacidad de 135.000 a un máximo de 40.000 gallinas

Duro varapalo administrativo a la granja avícola de Llucmajor que este año ha sido noticia después de que colectivos animalistas difundiesen imágenes de insalubrirdad captadas en su interior. El Govern ha rechazado la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por la empresa, Avícola Ballester, de forma que la instalación tendrá que reducir su capacidad máxima de 135.000 gallinas a 40.000. Antes de final de año, la empresa tendrá que presentar un plan para recortar esta capacidad.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico informa de que, tras recibir una sanción a partir de unas denuncias vecinales, la propiedad había solicitado la legalización de las instalaciones -donde hay siete naves, un estercolero y edificios accesorios-, además de la ampliación del recinto hasta 160.000 gallinas.

FOTOS | Las nuevas imágenes inéditas de la granja de los horrores de Llucmajor / ARDE

Sin embargo, la dirección general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental del Govern ha desestimado esa autorización, un varapalo administrativo que se suma a otra resolución desfavorable de la declaración de impacto ambiental, que emitió el Ejecutivo autonómico el pasado julio, "por los impactos adversos significativos previsibles de este proyecto sobre el medio ambiente".

Producción ganadera

En este procedimiento, informa la Conselleria, se han emitido otros dos informes desfavorables, considerados vinculantes, de los servicios de Producción Ganadera y de Cambio Climático y Atmósfera del Govern.

Igualmente, se ha tenido en cuenta que el proyecto "incumple las distancias mínimas al casco urbano más próximo" que establece la Ley agraria de Balears y la Ley de medidas urgentes para la protección de las personas y el medio natural.

Reducción antes de 31 de diciembre de 2025

En la nueva resolución, se establece que la empresa tendrá que presentar de manera inmediata a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Govern un plan verificable de reducción de las plazas de gallinas que tendrá que llegar al objetivo de reducción hasta 40.000 plazas antes del 31 de diciembre de 2025.

Por otro lado, el Govern recuerda a la empresa promotora que debe legalizar la explotación para albergar un máximo de 40.000 gallinas y el estercolero, ya que carece actualmente de autorizaciones, como los permisos necesarios para aquellas actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Denuncia animalista

La denuncia sobre el estado de estas instalaciones salió a la luz pública el pasado mes de mayo, cuando organizaciones ecologistas ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) y Satya Animal) difundieron imágenes de la granja avícola que mostraban un presunto escenario de insalubridad que comprometía el bienestar animal.

Entre esas imágenes, sobresalió una que mostraba cómo gallinas vivas convivían con otras muertas, en avanzado estado de descomposición. Los animalistas advertieron también la presencia de ratas e incluso erizos en las instalaciones.