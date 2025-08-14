Denuncian una caza de brujas contra un concejal del PSOE de Calvià señalado por Abogados Cristianos
El PSOE de Calvià ha criticado el "grave ataque" contra la libertad de expresión y la "caza de brujas" por parte del gobierno local de PP y Vox, al que acusa de coordinarse con la organización Abogados Cristianospara señalar al concejal socialista Sebastián Palmer, por un polémico espectáculo en Peguera.
La entidad Abogados Cristianos ha denunciado este jueves un espectáculo con contenido sexual ante menores en Calvià y ha apuntado a los artistas y al concejal Palmer, vinculado supuestamente a la asociación que organizó el espectáculo.
Los socialistas de Calvià han subrayado en una nota que el regidor al que Abogados Cristianos señala "no forma parte de la asociación a la que se le vincula" y, sostienen, su única implicación ha sido colaborar en un evento benéfico de fiestas.
El partido también ha reprochado que el consistorio de Calvià difundió datos personales del edil a través de canales oficiales, lo que supone una vulneración de su derecho a la protección de datos.
El concejal ha avanzado que emprenderá acciones legales contra el consistorio y los responsables de la difusión, y el PSOE ha exigido una rectificación y disculpas públicas.
El partido también ha censurado que el gobierno local esté señalando a asociaciones y comisiones de fiestas del municipio, criminalizando su labor.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
- El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina