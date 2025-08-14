Denuncian una caza de brujas contra un concejal del PSOE de Calvià señalado por Abogados Cristianos

El PSOE de Calvià ha criticado el "grave ataque" contra la libertad de expresión y la "caza de brujas" por parte del gobierno local de PP y Vox, al que acusa de coordinarse con la organización Abogados Cristianospara señalar al concejal socialista Sebastián Palmer, por un polémico espectáculo en Peguera.

La entidad Abogados Cristianos ha denunciado este jueves un espectáculo con contenido sexual ante menores en Calvià y ha apuntado a los artistas y al concejal Palmer, vinculado supuestamente a la asociación que organizó el espectáculo.

Los socialistas de Calvià han subrayado en una nota que el regidor al que Abogados Cristianos señala "no forma parte de la asociación a la que se le vincula" y, sostienen, su única implicación ha sido colaborar en un evento benéfico de fiestas.

El partido también ha reprochado que el consistorio de Calvià difundió datos personales del edil a través de canales oficiales, lo que supone una vulneración de su derecho a la protección de datos.

El concejal ha avanzado que emprenderá acciones legales contra el consistorio y los responsables de la difusión, y el PSOE ha exigido una rectificación y disculpas públicas.

El partido también ha censurado que el gobierno local esté señalando a asociaciones y comisiones de fiestas del municipio, criminalizando su labor.