Seguridad
El Ayuntamiento de Andratx completa la flota de la Policía Local con tres vehículos más
El objetivo es reforzar la seguridad en el municipio 'andritxol'
El Ayuntamiento de Andratx ha presentado este jueves los tres últimos vehículos que completan la nueva flota de la Policía Local. Con la incorporación de dos “Kia Sportage” y un “Seat Ateca”, que sumados a los dos coches y dos motocicletas que llegaron el mes de enero, ya son siete los vehículos nuevos adquiridos durante este año 2025 para reforzar la seguridad en el municipio andritxol.
Según detallan desde el Consistorio, todos los coches están equipados con una cajonera en el maletero que contiene material de primeros auxilios, elementos de intervención y equipamiento de seguridad viaria, lo que permite una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de emergencia.
Andratx refuerza la seguridad ciudadana
De este modo, según esgrimen desde el Ayuntamiento, esta renovación y ampliación de la flota forma parte de una de las prioridades marcadas por el equipo de gobierno en esta legislatura: reforzar la seguridad ciudadana. Desde el Consistorio señalan que continúan trabajando para que Andratx sea un municipio seguro, dotando a la Policía Local de los recursos y herramientas necesarias para desarrollar su labor con eficacia.
Ampliación de los recursos para la Policía Local de Andratx
Así, los recursos adquiridos hasta el momento han sido: un dron con sensor término, un sonómetro para medir el ruido, un alcoholimetro para reforzar el ya existente, cuatro equipos autónomos para escape en caso de incendios con respirador a aire comprimido, equipos de transmisiones hasta dotar a cada agente con un terminal de dotación, al igual que la adquisición de fundas de arma con triple acción de seguridad, cascos de alta visibilidad para cada agente y once armas cortas para dotar a los agentes de nuevo ingreso.
En palabras de la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, la seguridad del municipio "ha sido una prioridad desde el inicio de esta legislatura". Por ello, ha afirmado, consideran fundamental dotar a la Policía Local con los medios necesarios para que "puedan actuar de forma eficiente, rápida y segura ante cualquier tipo de emergencia". "La adquisición de una nueva flota de vehículos para la Policía Local era una necesidad, así como reforzar el equipamiento con tecnologías avanzadas”, ha señalado Gonzalvo.
