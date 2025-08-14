Abogados Cristianos denuncia un espectáculo con contenido sexual ante menores en Calvià

La fundación Abogados Cristianos ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción de Mallorca al concejal del Ayuntamiento de Calvià Sebastián Palmer (PSOE) y a los artistas Baaldo y Domi Shameless por un presunto delito de exhibicionismo, al ofrecer un espectáculo con contenido sexual ante menores.

La entidad acusa a los artistas y al concejal, perteneciente a la asociación que organizó el espectáculo, de participar en la actuación en Paguera, financiada con fondos municipales y en horario familiar, y donde se pronunciaron expresiones de alto contenido sexual ante la presencia de menores, ha afirmado Abogados Cristianos este jueves en un comunicado.

El evento, organizado por la asociación 'Paguera Se Mueve', fue grabado en vídeo y difundido en redes, lo que generó polémica social y política. Tanto el Ayuntamiento de Calvià como el grupo municipal de Vox han condenado públicamente el contenido de la actuación.

Uno de los artistas que aparecieron sobre el escenario, cuya actuación ha escandalizado a un sector de la sociedad local liderado por Vox. / DM

La denuncia solicita que se investigue la responsabilidad de los implicados y que se adopten medidas para evitar la repetición de hechos similares en espacios públicos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha calificado de "intolerable" que se utilicen recursos públicos para financiar espectáculos "obscenos".También ha avanzado que la fundación que preside "llegará hasta el final por la vía judicial para proteger a la infancia frente a cualquier forma de adoctrinamiento o abuso ideológico".