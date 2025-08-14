Abogados Cristianos denuncia un espectáculo con contenido sexual ante menores en Calvià

La acusación solicita que se investigue la responsabilidad de los implicados

Una imagen de la fiesta celebrada el sábado en la plaza Torà de Peguera.

Una imagen de la fiesta celebrada el sábado en la plaza Torà de Peguera. / Moviendo Peguera

EFE

La fundación Abogados Cristianos ha denunciado ante un Juzgado de Instrucción de Mallorca al concejal del Ayuntamiento de Calvià Sebastián Palmer (PSOE) y a los artistas Baaldo y Domi Shameless por un presunto delito de exhibicionismo, al ofrecer un espectáculo con contenido sexual ante menores.

La entidad acusa a los artistas y al concejal, perteneciente a la asociación que organizó el espectáculo, de participar en la actuación en Paguera, financiada con fondos municipales y en horario familiar, y donde se pronunciaron expresiones de alto contenido sexual ante la presencia de menores, ha afirmado Abogados Cristianos este jueves en un comunicado.

El evento, organizado por la asociación 'Paguera Se Mueve', fue grabado en vídeo y difundido en redes, lo que generó polémica social y política. Tanto el Ayuntamiento de Calvià como el grupo municipal de Vox han condenado públicamente el contenido de la actuación.

Uno de los artistas que aparecieron sobre el escenario, cuya actuación ha escandalizado a un sector de la sociedad local liderado por Vox.

Uno de los artistas que aparecieron sobre el escenario, cuya actuación ha escandalizado a un sector de la sociedad local liderado por Vox. / DM

La denuncia solicita que se investigue la responsabilidad de los implicados y que se adopten medidas para evitar la repetición de hechos similares en espacios públicos.

Noticias relacionadas y más

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha calificado de "intolerable" que se utilicen recursos públicos para financiar espectáculos "obscenos".También ha avanzado que la fundación que preside "llegará hasta el final por la vía judicial para proteger a la infancia frente a cualquier forma de adoctrinamiento o abuso ideológico".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
  2. La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
  3. El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
  4. Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
  5. En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
  6. El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
  7. Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa
  8. El mobylette regresa al Much: así ha sido su entrada en el bar Can Castell

Abogados Cristianos denuncia un espectáculo con contenido sexual ante menores en Calvià

Abogados Cristianos denuncia un espectáculo con contenido sexual ante menores en Calvià

La necesidad se convierte en privilegio

Montuïri revive la historia de los Cossiers a través de una exposición fotográfica itinerante

Montuïri revive la historia de los Cossiers a través de una exposición fotográfica itinerante

Jaume Rigo presenta el libro 'Els malnoms de s’Alqueria Blanca, segles XV-XXI'

Jaume Rigo presenta el libro 'Els malnoms de s’Alqueria Blanca, segles XV-XXI'

El Consell de Mallorca toma las riendas de la Pujada a Lluc a Peu tras la renuncia de los Antics Blauets

El Consell de Mallorca toma las riendas de la Pujada a Lluc a Peu tras la renuncia de los Antics Blauets

El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor

El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor

El Ayuntamiento de ses Salines, con los votos del PP, aprueba una moción que insta al Govern a respetar el catalán

El Ayuntamiento de ses Salines, con los votos del PP, aprueba una moción que insta al Govern a respetar el catalán

Inca inicia las obras de renovación del pavimento asfáltico en varias calles del municipio

Inca inicia las obras de renovación del pavimento asfáltico en varias calles del municipio
Tracking Pixel Contents