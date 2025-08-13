Reivindican un enlace de transporte público para el CIFP Son Llebre, en es Pla de na Tesa

El centro integrado de Formación Profesional (CIFP) Son Llebre, situado junto al Pla de na Tesa (Marratxí), continúa sin conexión directa con el transporte público, según han denunciado miembros de la comunidad educativa y residentes de la zona. La falta de accesibilidad, señalan, afecta especialmente al alumnado menor de edad, que según la normativa debería tener garantizado un medio de transporte escolar.

En la actualidad, el alumnado depende de familiares o personas conocidas para llegar al centro, lo que supone dificultades logísticas y una pérdida de autonomía, según advierten, y a continuación añaden que esta situación se agrava en invierno, cuando las clases finalizan a las nueve de la noche y los alrededores del instituto quedan sin actividad, con poca iluminación y sin enlaces con ningún medio de transporte público, ni siquiera con una parada de autobús a distancia razonable.

Residentes del entorno también apuntan a las dificultades para llegar a es Pont d’Inca y, desde allí, enlazar con servicios hacia Palma, Inca y otros municipios. A la falta de conexiones se suman, según indican, barreras arquitectónicas como la ausencia de rampas, iluminación insuficiente y mobiliario urbano mal ubicado que dificulta la movilidad segura y accesible.

Servicio de autobús

La solicitud de un servicio de autobús es, según explican, una reivindicación de larga trayectoria. Alumnado, personal docente, familias y vecinos han expresado en distintas ocasiones la necesidad de una línea de transporte que atienda a la zona. Afirman que se han planteado alternativas —como que el autobús llegue a la calle principal o la utilización de minibuses—, pero que no se han materializado.

En el comunicado también se plantea la creación de un carril bici que conecte Palma con el Pont d’Inca y el Pla de na Tesa, con el objetivo de facilitar la movilidad para estudiantes, personal del centro y residentes.

El texto alude a experiencias de ciudades como París, Ámsterdam, Copenhague o Barcelona, donde se han impulsado medidas de transporte público y movilidad sostenible. Asimismo, reclama a las administraciones que atiendan estas demandas y actúen para garantizar una movilidad inclusiva.