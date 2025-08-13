El olivar en estado de alerta: si no llueve se perderá producción por falta de lluvias

La sequía comienza a pasar factura a los cultivos de olivar, especialmente los ubicados en la Serra de Tramuntana donde la falta de agua ha empezado a deteriorar el fruto de los olivos en pleno proceso de crecimiento y a menos de dos meses de que se inicie la recolección de la aceituna.

El presidente de la cooperativa agrícola Sant Bartomeu, Miquel Gual, ha advertido de que “si en un plazo de quince días no llueve, se perderá buena parte de la producción”, debido a la escasez de agua que afecta a las plantaciones.

Según ha explicado Gual, los propietarios de fincas han detectado que en muchos olivos “el fruto ha comenzado a arrugarse”, un síntoma que evidencia el estrés hídrico de estos árboles. La pérdida de calidad del fruto será el paso previo a la caída de aceituna si no llueve en las próximas semanas, ha señalado Gual, que ha explicado que este proceso lo está haciendo el olivo como medida para salvaguardarse ante la falta de lluvia. Ello conlleva una pérdida de calidad del fruto porque pierde pulpa y, en consecuencia, rendimiento.

Este problema se ha detectado básicamente en los olivares de la Serra de Tramuntana, donde los olivos no se riegan a diferencia de las grandes plantaciones que hay en otras comarcas de la isla. La disposición de los cultivos en marjades y en zonas de alta montaña hace inviable que los olivos puedan regarse de forma periódico.

Sin lluvias

Desde hace más de dos meses la Serra no registra precipitaciones abundantes, lo que está causando los primeros daños a los cultivos de aceituna. Miquel Gual asegura que “si en dos semanas no llueve, la falta de agua afectará a la próxima campaña de aceituna”. Y la de este año, si bien se prevé que sea algo mejor que la del año pasado, distará mucho de la de hace dos años cuando los olivos aportaron una producción de aceituna histórica. Para Gual, “la próxima temporada se nos puede complicar mucho si antes de finales de agosto no llueve y hace una buena ‘saó’“.