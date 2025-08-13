El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca

Hubo un tiempo en que los mallorquines podían saber de qué pueblo era su interlocutor solo por el apellido que llevaba. Si era Calafat, probablemente era de Valldemossa; Cifre, de Pollença; Mateu, de Bunyola; Miralles, de Montuïri… Cada municipio tenía sus apellidos característicos y habituales.

Aunque en los últimos años la llegada de decenas de miles de nuevos residentes ha hecho que los antropónimos de los pueblos de la isla hayan sufrido un notable cambio, muchas de estas tendencias todavía se mantienen.

La cuenta de Instagram Cap de fava amb orelles ha publicado un mapa con los apellidos más frecuentes de cada municipio mallorquín, elaborado a partir de los datos de Ibestat (Institut d’Estadística de les Illes Balears).

Los apellidos más frecuentes de Baleares

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estos son los apellidos más frecuentes entre los residentes en las islas, donde Mallorca concentra la mayor parte de la población:

García Martínez López Rodríguez Sánchez Fernández González Pérez Torres Pons

Entre ellos, Pons destaca por ser uno de los apellidos más característicos de Mallorca y con fuerte arraigo histórico.

García es el apellido que domina en nueve municipios de la isla, especialmente del área de Palma (Andratx, Calvià, Llucmajor y Marratxí).

Apellidos más comunes entre los nacidos en Baleares

Si observamos únicamente a las personas nacidas en Baleares, el panorama cambia ligeramente:

García Martínez Pons Fernández López Sánchez Torres Rodríguez González Pérez

En esta lista, la posición de Pons como tercer apellido más frecuente refleja su fuerte implantación en Mallorca desde hace siglos.

Apellidos de origen catalán con mayor presencia en Baleares

Más allá de las cifras generales, existen apellidos típicamente mallorquines que, aunque no siempre encabecen los rankings globales, son muy habituales en numerosos municipios de la isla:

Serra

Riera

Oliver

Coll

Rosselló

Perelló

Ramis

Bauzà

Barceló

Munar

Distribución por municipios

La concentración de ciertos apellidos es muy llamativa en algunos pueblos: