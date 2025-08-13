Inca inicia las obras de renovación del pavimento asfáltico en varias calles del municipio

El Ayuntamiento de Inca ha iniciado este mes de agosto las obras de renovación del pavimento asfáltico en diversas calles del municipio, con el objetivo de mejorar principalmente el eje de la avenida de Alcúdia y la de General Luque. Esta actuación se enmarca en el plan integral de asfaltado que el consistorio desarrolla "de manera continua" para mejorar el estado de la vía pública y las infraestructuras municipales.

El proyecto, adjudicado por un impuesto de cerca de 350.000 euros, incluye la renovación del pavimento asfáltico en diversos tramos. Entre ellos, la avenida General Luque (tramo entre la calle Binissalem y la avenida del Tren) y la avenida de Alcúdia (tramo entre la calle Artà y la Mateu Pujadas Estrany).

También están incluidas las calles Miquel Bisellach, Fra Juníper Serra (tramo entre Gran Via Colom y calle Mare de Déu de Gràcia), Can Raió (tramo entre Fra Juníper Serra y Doctor Fleming) y Virgen de la Esperanza (tramo entre Fra Juníper Serra y Costitx). En concreto, las obras han comenzado por la calle Fra Juníper Serra y Can Raió.

"Con el inicio de estas obras, continuamos con nuestro compromiso firme de mejorar las calles y servicios de nuestra ciudad", ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. "Se trata de una actuación que va más allá del asfaltado y que también supone una mejora importante de la red de suministros de agua potable", ha añadido.

Actuaciones en la red municipal

Así pues, el contrato prevé también actuaciones en la red municipal de agua potable, con la sustitución de las tuberías de fibrocemento en las calles Miquel Bisellach, Can Raió y Mare de Déu de l'Esperança y en la avenida de Alcúdia, con el objetivo de "garantizar un servicio más eficiente y evitar posibles roturas". Además, se incluye la construcción de una nueva rotonda en el cruce de la avenida General Luque con las calles General Weyler y Joan d'Àustria, que hasta ahora contaba con una instalación provisional.

Según el Ayuntamiento, con esta nueva actuación, se da "un paso más en la transformación urbana del municipio, apostando por una ciudad más segura, eficiente y preparada para los retos del futuro".