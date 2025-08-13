La cooperativa de Sóller invierte 600.000 euros en una nueva 'tafona' para producir aceite ecológico

La cooperativa agrícola Sant Bartomeu iniciará este otoño una campaña de elaboración de aceite de oliva con algunas novedades. La más importante, la puesta en marcha de una nueva ‘tafona’ con la que se elaborará exclusivamente aceite de oliva con distintivo ecológico.

Detalles de aceitunas. / Joan Mora

Estos días se han hecho los trabajos preliminares en las instalaciones de la cooperativa donde se instalará la maquinaria. Se ha abierto un portón lateral que facilitará la entrada y la instalación de las máquinas que permitirán elaborar aceite ecológico.

Según ha informado el presidente de la institución, Miquel Gual, el objectivo es que la nueva almazara esté en condiciones de funcionar de cara a la próxima campaña de aceituna. A diferencia de las otras dos ‘tafones’ de la cooperativa, la nueva “supondrá un salto tecnológico importante, ya que será la primera de Balears que utilizará un sistema sin oxígeno para prensar las aceitunas”. En opinión de Gual, “ello permitirá elaborar un producto de mayor calidad” que, además, llevará el sello de aceite ecológico en tanto que en esta maquinaria solo se procesarán partidas de olivas procedentes de cultivos ecológicos.

Miquel Gual aseveró, en relación a esta maquinaria, que “para jugar en una liga alta se necesita tener la última tecnología en molturación”. La futura almazara supone una inversión de 600.000 euros que la cooperativa de Sóller financiará en un 70% con fondos europeos Next Generation.

Sin lodos

Otra novedad que incorporarán las tres ‘tafones’ de la cooperativa Sant Bartomeu de Sóller es que pasarán a producir un residuo semisólido en vez de alpechines.

El sistema tradicional generaba unos residuos líquidos, alpechines, con un alto costo económico y medioambiental para su tratamiento. Ello provocaba grandes emanaciones de olores en la depuradora de Sóller que este año ya no se van a dar.

Se modernizarán las instalaciones con el fin de que la maquinaria genere un residuo final en forma de fango “que es muy bueno para abonar la tierra”, explicó Gual, quien apuntó que este abono será donado gratuitamente a los payeses que quieran utilizarlo para mejorar la calidad de sus tierras.