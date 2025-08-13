La cooperativa de Sóller invierte 600.000 euros en una nueva 'tafona' para producir aceite ecológico
Será la primera almazara de Balears que utilizará un sistema sin oxígeno para prensar las aceitunas
La cooperativa agrícola Sant Bartomeu iniciará este otoño una campaña de elaboración de aceite de oliva con algunas novedades. La más importante, la puesta en marcha de una nueva ‘tafona’ con la que se elaborará exclusivamente aceite de oliva con distintivo ecológico.
Estos días se han hecho los trabajos preliminares en las instalaciones de la cooperativa donde se instalará la maquinaria. Se ha abierto un portón lateral que facilitará la entrada y la instalación de las máquinas que permitirán elaborar aceite ecológico.
Según ha informado el presidente de la institución, Miquel Gual, el objectivo es que la nueva almazara esté en condiciones de funcionar de cara a la próxima campaña de aceituna. A diferencia de las otras dos ‘tafones’ de la cooperativa, la nueva “supondrá un salto tecnológico importante, ya que será la primera de Balears que utilizará un sistema sin oxígeno para prensar las aceitunas”. En opinión de Gual, “ello permitirá elaborar un producto de mayor calidad” que, además, llevará el sello de aceite ecológico en tanto que en esta maquinaria solo se procesarán partidas de olivas procedentes de cultivos ecológicos.
Miquel Gual aseveró, en relación a esta maquinaria, que “para jugar en una liga alta se necesita tener la última tecnología en molturación”. La futura almazara supone una inversión de 600.000 euros que la cooperativa de Sóller financiará en un 70% con fondos europeos Next Generation.
Sin lodos
Otra novedad que incorporarán las tres ‘tafones’ de la cooperativa Sant Bartomeu de Sóller es que pasarán a producir un residuo semisólido en vez de alpechines.
El sistema tradicional generaba unos residuos líquidos, alpechines, con un alto costo económico y medioambiental para su tratamiento. Ello provocaba grandes emanaciones de olores en la depuradora de Sóller que este año ya no se van a dar.
Se modernizarán las instalaciones con el fin de que la maquinaria genere un residuo final en forma de fango “que es muy bueno para abonar la tierra”, explicó Gual, quien apuntó que este abono será donado gratuitamente a los payeses que quieran utilizarlo para mejorar la calidad de sus tierras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
- El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
- Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa
- El mobylette regresa al Much: así ha sido su entrada en el bar Can Castell