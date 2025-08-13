El Consell de Mallorca toma las riendas de la Pujada a Lluc a Peu tras la renuncia de los Antics Blauets

La Associació d’Antics Blauets de Lluc ha traspasado al Consell de Mallorca la organización de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, un evento que tendrá lugar la noche del 13 al 14 de septiembre. En teoría, la marcha se presentaba este jueves en la sede de la institución insular de la calle Palau Reial pero esta tarde ha sido anulada. Así las cosas, el presidente de la entidad, Llorenç Gelabert, explica que la organización de esta marcha multitudiaria de cada vez es “más compleja” y ya no pueden asumirla. Tras 43 años haciéndose responsable de la Pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, los Blauets ceden las riendas a la institución insular. “Al final yo como presidente y Biel Ferragut como responsable de tráfico éramos quiénes firmábamos la responsabilidad de los marxaires. Era un quebradero de cabeza y pasábamos mucha pena pese a tener un seguro para los organizadores y otro para los participantes. Pero los seguros siempre cerquen cinc cames a un moix cuando ocurre alguna cosa. El año pasado se cayó una chica de Felanitx en un torrentó en Caimari y estuvimos tres meses pasando mucha pena, menos mal que todo terminó bien”, argumenta Gelabert que especifica que ya eran la única asociación que organizaba un evento de esta magnitud porque o bien lo organizan los ayuntamientos o bien una empresa especializada.

A partir de esta 44ª edición, los Blauets estarán presentes “para dar una mano, siempre que se cumplan los plazos de todo lo establecido”. “Somos unas 150 personas que colaboramos y, a finales de agosto, celebramos una reunión para repartir las luces, los chalecos y la propaganda de la marcha. De momento, todo avanza lentamente, pero confiamos en que se otorguen todos los permisos y que esté todo listo a tiempo”, explican.

Logística

En principio —puntualiza Gelabert— “los Blauets colaboraremos asistiendo a los guardias de seguridad, repartiendo agua y fruta durante el trayecto, así como las cintas y el chocolate que se ofrece a la llegada al santuario. Sin embargo, la responsabilidad de organizar la Pujada a Lluc no la podemos asumir”. La dificultad, señalan, es también logística. “No tenemos siete secretarios para encargarse de tanto papeleo, ni suficientes manos para afrontar todo este trabajo”, explican.