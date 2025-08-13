Carreteras rectifica y cambia la señal de Santa Maria tras las críticas por "castellanizar" los topónimos

La señal que indica la dirección hacia Santa Maria ya está rotulada en catalán. El departamento de Carreteras del Consell de Mallorca ha informado que este miércoles se ha cambiado el rótulo escrito y ha atribuído la rotulación en castellano a un fallo de la empresa encargada de la señalización.

Cabe recordar que ayer Més per Mallorca denunció a través de sus redes sociales que el rótulo de Santa Maria aparecía en castellano. Su dirigente Lluís Apesteguia compartió dos imágenes con las señales de “Santa María” escrito en castellano para denunciar una “castellanización encubierta” de los topónimos de Balears. Así las cosas, el ecosoberanista acusó al PP de estar "intentando implantar un bauzanismo disimulado".

"La ley que entonces aprobaron para castellanizar los topónimos (la 9/2013) está derogada pero ahora no necesitan ni leyes ni nada, cambian los carteles y punto”, criticó el líder ecosoberanista a través de las redes sociales. Esta mañana el departamento del Consell de Mallorca ha remitido una imagen con Santa Maria rotulado ya en catalán.