El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor

Un camión que transportaba estiércol ha desbordado parte de su carga esta mañana en el kilómetro 34 de la carretera de Manacor, junto a Tolleric (Llucmajor). Aunque se desconocen incidencias en la circulación, el incidente ha generado quejas entre los vecinos, que atribuyen al derrame los malos olores persistentes. Alrededor de las 7:00 h, según informa la conselleria de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, varios vecinos han informado al servicio de conservación de carreteras del Consell sobre un vertido de abono en la carretera de Manacor, cerca del kilómetro 34, junto a la zona de Tolleric (Llucmajor).

Aunque el tránsito no se ha visto afectado, los olores molestos han generado nuevamente incomodidad en las urbanizaciones de alrededor. Se han difundido vídeos entre ellos con comentarios: “Aquí se ha desbordado el estiércol, los restos van por todo el camino y hay un olor fuertísimo”.

Detalle del derrame. / DM

Naty García, portavoz de la plataforma vecinal afectada por la granja avícola, asegura que el estiércol derramado “proviene de otras granjas y se transportaba hasta la de Son Perot, pese a estar prohibido como medida cautelar impuesta por la conselleria de Agricultura”. Además, añade que los vecinos dirariamente conviven con la presencia de camiones cargados de estiércol durante las primeras horas de la mañana, hasta hoy que uno de ellos se ha volcado, confirmando así su presencia.

La calzada limpia. / DM

Limpieza de la calzada

Según informan los Bomberos de Llucmajor, sobre las 6:00 horas, un equipo ha acudido al lugar para limpiar la calzada del tramo afectado por el derrame. Por su parte, el Ayuntamiento de Llucmajor ha preferido no hacer declaraciones, aduciendo que la competencia en materia de carreteras corresponde a otros organismos.

El estiércol ha generado muy malos olores. / DM

Cerca de 7.000 residentes de las urbanizaciones han venido denunciando desde el año 2019, aproximadamente, a esta granja porque según ellos genera olores insoportables, plagas de moscas y deterioro de su calidad de vida. Además, cabe recordar, que en junio de este año se difundieron imágenes de las naves 2 y 5 de la granja que mostraban condiciones cuestionables: gallinas en jaulas en mal estado, presencia de plagas y falta de higiene. Estos hechos se suman a la alarma vecinal y refuerzan su petición de una revisión responsable por parte de la administración.