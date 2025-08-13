Calvià entrega este lunes las llaves de las 99 VPO de Santa Ponça, la mayor promoción de vivienda social del municipio

Después de un par años de espera y un sinfín de reclamaciones vecinales, el Ayuntamiento de Calvià entregará al fin las llaves de las 99 VPO de Santa Ponça, la mayor promoción de vivienda pública del municipio. El acto oficial se celebrará el próximo lunes por la tarde en el auditorio de Peguera. Como paso previo, este miércoles y este jueves los adjudicatarios irán firmando los contratos de alquiler con opción a compra de estos pisos sociales.

Las viviendas, que se ubican en la calle Unamuno, número 11, se distribuyen en cuatro edificios. Hay 5 de una habitación; 60 de dos cuartos; 30 de tres y 4 de cuatro habitaciones. Se trata de un proyecto que viene de la anterior legislatura, con el alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal. La construcción la asumió íntegramente el Ayuntamiento, con una inversión aproximada de unos 12 millones de euros.

"Una vida maravillosa"

En la firma de los contratos, ha estado presente el alcalde actual, Juan Antonio Amengual (PP), quien ha hablado con los adjudicatarios y les ha deseado “una vida maravillosa” en sus nuevas casas. “Las adjudicamos en régimen de alquiler con opción de compra porque creemos que es la mejor forma de poder ahorrar y al final convertirse en propietario”, manifestó Amengual.

La promoción de las 99 VPO de Santa Ponça, en la calle Unamuno. | JUAN LUIS IGLESIAS / Juan Luis Iglesias

El gobierno conservador ha destacado la cláusula que introdujo en el proceso de adjudicación por la cual se exigía un mínimo de siete años de residencia en el municipio como criterio de acceso, una medida que han adoptado posteriormente otros municipios de la isla. El objetivo, subrayó el teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa, era “proteger el arraigo y priorizar a los ciudadanos que ya viven en el término municipal”.

Retraso del proceso de adjudicación

El proceso de adjudicación ha tardado bastante, lo que desde el Ayuntamiento se ha atribuido a la necesidad de garantizar un proceso transparente y garantista, ajustado a los pasos administrativos requeridos por ley. El pasado mes de octubre, este diario ya informó del malestar de las personas que estaban en el listado inicial de posibles adjudicatarios y que planteaban movilizarse para reclamar la entrega urgente de las viviendas.

Algunos afectados explicaban que había casos de familias que necesitaban de una inmediata resolución del trámite de adjudicación, ya que, aseguraban, sus contratos de alquiler acababan pronto enfrentándose a una notable subida de la renta en el caso de que los tuvieran que renovar.

«Nuestra situación es de vulnerabilidad. A mí por un estudio ya me están pidiendo 1.200 euros. Y a otras personas que están pendientes de entrar en estas VPO les han aumentado el alquiler de 700 a más de mil euros», se quejaba una de las personas afectadas.

Finalmente, las llaves de las 99 VPO se entregarán el próximo lunes, en un acto que tendrá lugar en el auditorio de Peguera.