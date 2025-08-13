El Ayuntamiento de ses Salines, con los votos del PP, aprueba una moción que insta al Govern a respetar el catalán

El voto favorable del PP permitió que el último pleno de ses Salines aprobase una moción en defensa de la lengua catalana en la enseñanza y en la vida pública, al considerar que es "un elemento fundamental de cohesión social, igualdad y convivencia". El Partido Popular gobierna con mayoría absoluta en este municipio, donde el alcalde Guillem Mas ostenta la vara de mando.

La propuesta, que fue presentada por el grupo municipal Endavant per Ses Salines i Colònia de Sant Jordi, acabó siendo aprobada con 10 votos a favor: PSIB, Independents, PP y El Pi, y un voto en contra de la representante de Més per Mallorca, según recalcó posteriormente el Consistorio en un comunicado de prensa.

El texto aprobado incluye compromisos que podrían entenderse como una enmienda a la política lingüística del Ejecutivo autonómico de Marga Prohens durante esta legislatura, con el apoyo externo de Vox.

Así, el Consistorio saliner expresa su rechazo aaquellas medidas que "impliquen un retroceso en los derechos lingüísticos, como la pérdida de la vehicularidad del catalán en la enseñanza o la eliminación de los requisitos lingüísticos para acceder a la función pública, salvo las excepciones de las plazas declaradas de difícil cobertura con un plazo de 2 años para adquirir los conocimientos de la lengua catalana".

Estatuto de Autonomía

Tras expresar su apoyo al Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística, la corporación insta al Govern a "respetar y garantizar la plena presencia del catalán en todos los ámbitos de la administración, la enseñanza y la vida pública, y a escuchar a la comunidad educativa, cultural y municipal".

El Ayuntamiento se compromete igualmente a hacer público este posicionamiento para refrendar "su compromiso con el patrimonio lingüístico y la convivencia democrática".

Desde el Ayuntamiento se valora la trascendencia de la moción aprobada en los siguientes términos: “Es una muestra de la unidad y sensibilidad del municipio hacia su lengua propia, un patrimonio que nos une y nos enriquece a todos, seamos de donde seamos”.