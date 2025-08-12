La Policía Local de Consell intensifica la vigilancia en el ‘rastro’ de los domingos y en el punto verde

La Policía Local de Consell ha instalado cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos para intensificar la vigilancia y así poder garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales de medio ambiente y limpieza tanto en el mercado de los Encants, también conocido como ‘rastro’, como en el punto verde. Gracias a las cámaras, se ha podido identificar a varios infractores, en especial, en el punto verde. La Policía Local explica que ha detectado que algunas personas aprovechan el horario nocturno, cuando el punto verde está cerrado, para arrojar enseres por encima del perímetro. En uno de estos casos, se ha conseguido identificar tanto el vehículo como la persona ocupante que cometió esta infracción, procediéndose a la correspondiente denuncia.

Uno de los infractores pillado gracias a las cámaras. / Policia Local Consell

En el rastro

Asimismo, los agentes de la Policía Local han intensificado el control en el mercado de los Encants, donde se ha observado que algunos vendedores abandonan productos no vendidos en el lugar una vez finalizada la jornada. “Esta práctica genera un sobrecoste para el Ayuntamiento, que debe asumir la recogida y limpieza del espacio. Por este motivo, también se están tramitando las correspondientes denuncias relacionadas con estos hechos durante el último mes”, detallan los agentes, que continúan desarrollando tareas de vigilancia y control para reforzar la protección del entorno y la calidad de vida del municipio.