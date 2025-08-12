La Policía de Calvià levanta 20 actas e identifica 8 personas en un control contra la venta ambulante en playas

La Policía Local de Calvià ha reforzado en las últimas semanas el control contra la venta ambulante ilegal en las playas del municipio. Como resultado de estas actuaciones, los agentes han levantado una veintena de actas y han identificado a ocho personas que se dedicaban a esta actividad.

"La adquisición de comida y bebida a vendedores ilegales supone un riesgo para el consumidor, ya que no existen garantías sanitarias y, en muchos casos, se rompe la cadena de frío necesaria para la conservación de los productos, lo que puede derivar en problemas de salud", argumentó el Ayuntamiento en un comunicado.

El balance de este operativo en la última semana incluye 20 actas levantadas y la identificación de 8 personas sospechosas de realizar actividades ilegales, según comunicó el Consistorio.

Ordenanza de convivencia

En aplicación de la Ordenanza Municipal de Convivencia la sanción impuesta en cada caso se eleva a 600 euros, que pueden reducirse a 300 euros en el caso de pronto pago. Las intervenciones se han desarrollado en las playas de Magaluf, Son Maties, Palmanova, Santa Ponça y Peguera.