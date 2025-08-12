Seguridad
La Policía de Calvià levanta 20 actas e identifica 8 personas en un control contra la venta ambulante en playas
"La adquisición de comida y bebida a vendedores ilegales supone un riesgo para el consumidor, ya que no existen garantías sanitarias", recuerda el Ayuntamiento
La Policía Local de Calvià ha reforzado en las últimas semanas el control contra la venta ambulante ilegal en las playas del municipio. Como resultado de estas actuaciones, los agentes han levantado una veintena de actas y han identificado a ocho personas que se dedicaban a esta actividad.
"La adquisición de comida y bebida a vendedores ilegales supone un riesgo para el consumidor, ya que no existen garantías sanitarias y, en muchos casos, se rompe la cadena de frío necesaria para la conservación de los productos, lo que puede derivar en problemas de salud", argumentó el Ayuntamiento en un comunicado.
El balance de este operativo en la última semana incluye 20 actas levantadas y la identificación de 8 personas sospechosas de realizar actividades ilegales, según comunicó el Consistorio.
Ordenanza de convivencia
En aplicación de la Ordenanza Municipal de Convivencia la sanción impuesta en cada caso se eleva a 600 euros, que pueden reducirse a 300 euros en el caso de pronto pago. Las intervenciones se han desarrollado en las playas de Magaluf, Son Maties, Palmanova, Santa Ponça y Peguera.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
- El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
- Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa
- Sentido adiós al profesor Gaspar Rosselló en Pollença