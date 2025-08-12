La Mancomunitat del Pla prevé medidas restrictivas a causa de la alerta por sequía, pero no cortes de agua

La Mancomunitat del Pla de Mallorca considera que "no quedaba otra solución" que la alerta por sequía declarada este fin de semana por el Govern para toda la comarca, una declaración que obliga a la adopción de medidas restrictivas sin que por ahora se contemplen cortes en el suministro, a diferencia de lo que han hecho este verano municipios como Deià.

En declaraciones a este diario, la presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual, regidora de Ariany, advirtió de que la situación es “igual o peor” que la del año pasado. Según ha señalado, desde hace tiempo advertían que la prealerta vigente “no se correspondía con la realidad” y lo que tocaba era pasar a un escenario de mayor gravedad.

La entidad mancomunada, que agrupa a una decena de municipios, tiene previsto informar de la nueva situación a la ciudadanía y contempla difundir en redes sociales un llamamiento al uso restrictivo del agua.

Entre las medidas anunciadas se incluyen la limitación de regar jardines, llenar piscinas, limpiar calles con agua a presión o utilizar este método para las terrazas. “Serán medidas muy restrictivas”, subrayó Pascual, quien incidió también en la importancia de las campañas de concienciación entre la ciudadanía.

El próximo día 18 está prevista una reunión con el Govern —que ya se había convocado con anterioridad a la declaración de la alerta por sequía— en que se abordará la coordinación de las actuaciones. El objetivo es que las restricciones sean homogéneas en todos los municipios, aunque la situación hídrica no sea idéntica en cada uno.

Municipios afectados

Los municipios que se ven afectados por esta situación de emergencia son: Ariany, Campos, Maria de la Salut, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Margalida, ses Salines, Vilafranca de Bonany y Montuíri, una de las localidades que presenta más dificultades de abastecimiento.

La alcaldesa de Montuïri, Paula Maria Amengual, manifestó que la entrada en vigor del estado de alerta no variará en exceso el panorama que sufren desde hace tiempo. “Llevamos tiempo en una situación crítica”, apuntó Amengual, quien recordó que el municipio se ve obligado a traer una decena de camiones cisterna diarios para garantizar el abastecimiento. Con la declaración del estado de alerta, apuntó, el Govern ofrecerá una línea de ayudas para financiar este servicio.

Amengual explicó que ya tienen en práctica sistemas de control de consumo, con contadores digitalizados, y agregó que realizan continuamente campañas de concienciación. “Hemos pedido que se limite el riego de jardines a la mínima expresión. Nada de limpiar sólo por limpiar. Que se eviten limpiar coches”, indicó.

Cortes en el suministro

Respecto a posibles cortes de suministro en todo el Pla, la presidenta de la Mancomunitat afirmó que “no se contemplan” por ahora. Sin embargo, no descarta que la medida se estudie si el Govern la plantea a partir del día 18.

En todo caso, avisó de que interrumpir el suministro implica riesgos en el mantenimiento de la red. Cuando se corta el agua, según detalló, las tuberías se llenan de aire. Esto hace que, al restablecer el suministro, muchas revienten y empiecen a producirse fugas.

Medida del Govern

Los últimos datos sobre el nivel de las reservas hídricas en la Comunidad son preocupantes. El Govern ha informado de que, el pasado julio, finalizó con unas reservas hídricas del 43 % en Balears, cinco puntos por debajo del registro del mes anterior (48 %) y tres puntos menos que el porcentaje registrado hace un año (46 %). Mallorca pasó del 50 % al 46 %.

En cuanto a los escenarios de sequía, todas las unidades de demanda (UD) han registrado una bajada del índice: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Migjorn, Es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Norte, Tramuntana Sur, Eivissa y Formentera.

En este contexto, la UD Es Pla ha entrado en escenario de alerta, "lo que evidencia un empeoramiento generalizado de la situación", apuntó el Ejecutivo autonómico. Actualmente, solo el 1,6 % del territorio (UD Formentera) se mantiene en situación de normalidad, mientras que el 88,2 % se encuentra en prealerta y el 10,2 % (UD Es Pla) en alerta.