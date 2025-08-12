El Hospital de Inca adquiere una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por 420.000 euros

El Hospital Comarcal de Inca ha adquirido una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por 420.000 euros, manteniendo de este modo su compromiso de renovación tecnológica.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Hospital Comarcal de Inca ha autorizado la compra de una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por un importe total de 420.000 euros. Se trata de una operación enmarcada en el plan de renovación tecnológica que el centro hospitalario está desarrollando desde el año pasado.

La nueva tecnología adquirida por el Hospital de Inca. / CAIB

La torre de cirugía laparoscópica que se adquirirá es de última generación, con tecnología 4K 3D, y será utilizada por los servicios de Cirugía, Ginecología y Urología para poder aplicar técnicas guiadas por fluorescencia. Por su parte, el equipo de ecoendoscopia servirá para que los servicios de Aparato Digestivo, Cirugía, Neumología y Urología puedan estudiar de una manera más precisa lesiones tumorales, submucosas y pancreativas.

Mejor cobertura sanitaria

La adquisición de los dos aparatos mejorará la cobertura sanitaria de los pacientes del Hospital Comarcal de Inca, que desde el pasado año está renovando sus equipos tecnológicos. De hecho, durante 2024 invirtió 1,3 millones de euros para renovar los equipos de diagnóstico de los servicios de Endocrinología, Neumología, Radiología y Reumatología.

De esta manera, el Hospital Comarcal de Inca cumple su objetivo y mantiene su compromiso de renovación tecnológica para contrarrestar la obsolescencia de los equipos.