El Hospital de Inca adquiere una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por 420.000 euros

La adquisición de los dos aparatos mejorará la cobertura sanitaria de los pacientes del centro hospitalario que desde el pasado año está renovando sus equipos tecnológicos

La nueva tecnología adquirida por el Hospital de Inca.

La nueva tecnología adquirida por el Hospital de Inca. / CAIB

EP

Inca

El Hospital Comarcal de Inca ha adquirido una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por 420.000 euros, manteniendo de este modo su compromiso de renovación tecnológica.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Hospital Comarcal de Inca ha autorizado la compra de una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por un importe total de 420.000 euros. Se trata de una operación enmarcada en el plan de renovación tecnológica que el centro hospitalario está desarrollando desde el año pasado.

La nueva tecnología adquirida por el Hospital de Inca.

La nueva tecnología adquirida por el Hospital de Inca. / CAIB

La torre de cirugía laparoscópica que se adquirirá es de última generación, con tecnología 4K 3D, y será utilizada por los servicios de Cirugía, Ginecología y Urología para poder aplicar técnicas guiadas por fluorescencia. Por su parte, el equipo de ecoendoscopia servirá para que los servicios de Aparato Digestivo, Cirugía, Neumología y Urología puedan estudiar de una manera más precisa lesiones tumorales, submucosas y pancreativas.

Mejor cobertura sanitaria

La adquisición de los dos aparatos mejorará la cobertura sanitaria de los pacientes del Hospital Comarcal de Inca, que desde el pasado año está renovando sus equipos tecnológicos. De hecho, durante 2024 invirtió 1,3 millones de euros para renovar los equipos de diagnóstico de los servicios de Endocrinología, Neumología, Radiología y Reumatología.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, el Hospital Comarcal de Inca cumple su objetivo y mantiene su compromiso de renovación tecnológica para contrarrestar la obsolescencia de los equipos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
  2. La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
  3. El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
  4. Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
  5. En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
  6. El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
  7. Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa
  8. Sentido adiós al profesor Gaspar Rosselló en Pollença

Vox convoca una acción contra la venta de “camisetas propalestinas” del Cosso de "Felanitch" en “Puerto Colom”

Vox convoca una acción contra la venta de “camisetas propalestinas” del Cosso de "Felanitch" en “Puerto Colom”

Fallece en sa Pobla el empresario Joan Gelabert Seguí, a los 82 años, padre del exalcalde Llorenç Gelabert

Fallece en sa Pobla el empresario Joan Gelabert Seguí, a los 82 años, padre del exalcalde Llorenç Gelabert

El Hospital de Inca adquiere una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por 420.000 euros

El Hospital de Inca adquiere una torre de laparoscopia y un ecoendoscopio por 420.000 euros

Carreteras rotula Santa Maria en castellano

Carreteras rotula Santa Maria en castellano

La ampliación de la desaladora de Alcúdia permitirá garantizar suministro de agua a municipios del Llevant y Pla de Mallorca

La ampliación de la desaladora de Alcúdia permitirá garantizar suministro de agua a municipios del Llevant y Pla de Mallorca

El mobylette regresa al Much: así ha sido su entrada en el bar Can Castell

El mobylette regresa al Much: así ha sido su entrada en el bar Can Castell

"Mallorca no está en venta": El Much de Sineu alza la voz contra la masificación turística entre fiesta y reivindicación

"Mallorca no está en venta": El Much de Sineu alza la voz contra la masificación turística entre fiesta y reivindicación

La alerta está en la escasa gestión

La alerta está en la escasa gestión
Tracking Pixel Contents