Obituario
Fallece en sa Pobla el empresario Joan Gelabert Seguí, a los 82 años, padre del exalcalde Llorenç Gelabert
El pasado lunes, numerosos vecinos de sa Pobla y personas de toda la geografía isleña desfilaron por el tanatorio municipal para expresar sus condolencias a los familiares de Joan Gelabert Seguí, fallecido este pasado domingo día 10 a la edad de 82 años.
Natural de Inca, casado con la poblera Margalida Crespí, fijaron su residencia en sa Pobla, donde, a principios de los 80, estableció en dicha localidad un taller de artes gráficas o imprenta, oficio en el que se había forjado trabajando en la empresa Gráficas García de Inca.
Al negocio familiar, a su debida edad ingresaron sus hijos, Llorenç, Joan y Catina, levantando todos juntos la prestigiosa empresa Gelabert Industria Gráfica i Papelería, que actualmente regenta Llorenç como propietario de la misma.
Hijo mayor
El hijo mayor del fallecido, Lorenç Gelabert Crespí, presidente de la Associació d’Antics Blavets, fue alcalde durante la pasada legislatura, dejando como tal un importante legado, pese a las serias dificultades que tuvo que sortear a causa de la pandemia.
Joan Gelabert Seguí, además de empresario emprendedor, ambicioso y exigente, se caracterizaba por su carácter afable y sociable, cualidades idóneas para el levantamiento de la que hoy es una de las importantes empresas del ramo en la isla.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
- El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
- Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa
- Sentido adiós al profesor Gaspar Rosselló en Pollença