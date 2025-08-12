El Cosso de Felanitx bromea con un falso mensaje de Vox sobre "Puerto Colom" en vez de Portocolom

El Cosso de Felanitx calienta motores para la verbena de Sant Agustí, el próximo 28 de agosto. Y lo ha hecho con una broma en sus redes sociales difundiendo un mensaje falso de Vox Baleares en que se animaba a sus partidarios a acudir este jueves a Portocolom, en Felanitx, para protestar por la venta de “camisetas propalestinas” por parte del Cosso.

“Otro año más, los ultras separatistas pancatalanistas del coso [sic] ocupan los espacios públicos de todos para lucrarse económicamente mediante la venta ilegal de camisetas propalestinas. Os animamos a asistir e impedir este despropósito demencial el jueves 14 a las 19 horas en la Plaza San Jaime de Puerto Colom (Felanitch) [sic]”, esgrimía el falso mensaje atribuido a la formación ultraconservadora, que acompañaba su mensaje con las siguientes etiquetas: Aporellos, Cosono, Nomasgallinas.

La peculiar castellanización de los topónimos había provocado muchas bromas entre usuarios del perfil del Cosso de Felanitx. “Se les ha colado lo de Colom, debería poner Puerto Palomo”, escribía uno de ellos, mientras que otros se sorprendían por la utilización de “Felanitch”.

"¡Nos vemos el jueves!"

Desde la peña, se llegó a difundir una respuesta al supuesto mensaje de Vox: “Ya lo sabéis, ¡nos vemos el jueves! Y, en Felanitx, bien pronto”.

La fiesta del Cosso se celebra cada 28 de agosto en Felanitx con motivo de Sant Agustí. La organiza esta peña, que se caracteriza por su ánimo provocador, bromista y rebelde. La fiesta surgió a principios de la década de los ochenta y cada edición viene marcada por su tono reivindicativo.

El festejo promovido por el Cosso se celebra en paralelo a los actos institucionales y religiosos que también tienen lugar ese día. Uno de los actos centrales en que ambas esferas de la fiesta confluyen es el paso bajo palio de las autoridades, una parodia de la costumbre que tenía el dictador Francisco Franco de pasearse bajo este símbolo religioso.

Las autoridades, cuando acaba la misa, pasan por un pasillo humano, en que suelen recibir gritos y lanzamiento de bebidas.