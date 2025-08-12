El conseller de Turismo visita las obras de Sant Joan, Petra y Ariany financiadas con 4,5 millones de fondos europeos

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha visitado las obras de Sant Joan, Petra y Ariany financiadas con 4,5 millones de fondos europeos. En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el conseller del ramo, Jaume Bauzà, y el director general de Turismo, Josep Aloy, han recorrido este martes los municipios de Sant Joan, Petra y Ariany para conocer de primera mano el estado de las actuaciones municipales que se están ejecutando gracias a fondos europeos. Estos proyectos --que en total suman 4,5 millones de euros-- tienen como objetivo mejorar infraestructuras, embellecer los cascos urbanos, fomentar la accesibilidad y reforzar el atractivo turístico de los pueblos del interior de la isla.

La jornada ha comenzado en Sant Joan, donde se desarrollan importantes obras en las calles Consolació y Solanda, principales accesos al municipio desde las carreteras de Montuïri, Sineu, Vilafranca y Petra. La actuación contempla la renovación integral de pavimentos y aceras, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la mejora de zonas ajardinadas y la adaptación a la normativa de accesibilidad. Con una inversión superior a 1,5 millones de euros, el proyecto busca revalorizar el entorno de la Ermita de Consolació, uno de los puntos de mayor interés turístico del municipio.

Además, en Sant Joan también se ejecuta un proyecto de revegetación del pinar de Son Juny, muy deteriorado tras los temporales de los últimos años. Esta intervención, con un presupuesto de 93.684 euros, incluye la eliminación de material vegetal en mal estado para prevenir incendios, la plantación de nuevo arbolado y la mejora de los muros del paseo existente, generando un espacio natural más atractivo y seguro tanto para residentes como para visitantes.

En Petra, Bauzà y Aloy han visitado el plan integral de renovación de pavimentación y mejora de la accesibilidad en calles clave como Ciutat, Sa Creu, Forà, Pare Juníper Serra y Manacor. Con una inversión conjunta de 1,4 millones de euros, estas actuaciones incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de redes de pluviales y el uso de materiales que mejoren la seguridad y la comodidad de peatones y vehículos. Especial atención se presta a zonas de interés cultural, como el entorno del Pare Juníper Serra, para facilitar su acceso y potenciar su valor patrimonial.

La última parada ha sido en Ariany, donde ambos han visitado las obras de mejora del espacio público en el Carrer de Ponent y la adaptación del núcleo urbano para uso turístico. El proyecto, valorado en 778.807 euros, prevé convertir varias calles en plataformas únicas para peatones, instalar puntos de carga para vehículos eléctricos, renovar la red de agua potable y el sistema de saneamiento, así como incorporar hidrantes contra incendios. También se diseñarán rutas señalizadas que conecten los principales puntos de interés, con paneles informativos y material divulgativo multilingüe para promover la historia y cultura local durante todo el año.

Asimismo, en Ariany se trabaja en la mejora del entorno del Centre Polivalent y su adecuación para actividades turísticas. Con una inversión de 718.670 euros, se dotará al edificio de climatización y aislamiento adecuados, así como de nuevo mobiliario para exposiciones y eventos, potenciando su uso como espacio cultural y de promoción turística.

"Estas actuaciones demuestran que el interior de Mallorca tiene un gran potencial para atraer a un visitante interesado en la cultura, la historia y el paisaje rural. La inversión europea permite que pueblos como Sant Joan, Ariany o Petra refuercen su identidad, mejoren la calidad de vida de sus vecinos y se posicionen como destinos turísticos complementarios a la oferta costera", ha asegurado el conseller.

Por su parte, el director general de Turismo ha subrayado que "apostar por infraestructuras accesibles, sostenibles y de calidad es clave para que el turismo se distribuya a lo largo del año y del territorio, generando un impacto económico más equilibrado".

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de los programas de financiación de la Unión Europea para la mejora de la competitividad turística y la transformación sostenible de destinos, con la colaboración del Govern y los ayuntamientos.