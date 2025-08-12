Carreteras rotula Santa Maria en castellano

Si uno circula por las carreteras de Mallorca no debe extrañarse si en vez de dirigirse a Santa Maria ve una señal que le indica que la dirección que va a tomar es “Santa María”. Así lo ha denunciado MÉS per Mallorca en sus redes sociales. Lluís Apesteguía ha compartido dos imágenes con las señales de “Santa María” escrito en castellano para denunciar una “castellanización encubierta” de los topónimos de Balears. “De todos es conocedor que el PP está intentando implantar un bauzanismo disimulado. La ley que entonces aprobaron para castellanizar los topónimos (la 9/2013) está derogada pero ahora no necesitan ni leyes ni nada, cambian los carteles y punto”, denuncia el líder ecosoberanista a través de las redes sociales.

Cala Pi aparece escrito como "Cala Pí" en la señal. / X

Más casos

Su publicación no ha dejado indifente ya que otros usuarios han compartido imágenes con topónimos mal escritos en las señales de las carreteras de Mallorca como es el caso de Cala Pi que aparece con acento en la i. “Cuando lo escriben en catalán, ni siquiera se dignan a hacerlo bien”, responde un usuario de la red social X para referirse a la señal de “Cala Pí” y de la que también ha compartido imágenes.

No es la primera vez que ocurre ya que en mayo la Plataforma per la Llengua denunció la presencia de varios carteles de señalización viaria en lengua castellana en las carreteras MA-1, la MA-13 y MA-19, vías de competencia del Consell de Mallorca. En concreto, la entidad localizó letreros con topónimos hispanizados como ahora ha denunciado MÉS per Mallorca.