La ampliación de la desaladora de Alcúdia permitirá garantizar suministro de agua a municipios del Llevant y Pla de Mallorca

El Govern pone en marcha la ampliación de la desaladora de Alcúdia con el fin de extender el suministro de agua desalada a los núcleos con problemas de abastecimiento como el Llevant y el Pla de Mallorca. Así las cosas se prevé extender la red en alta hasta las poblaciones que no tienen garantizado el suministro en cantidad o en calidad. Con una inversión de más de 250.000 euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible, la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha iniciado los trámites para contratar la redacción del proyecto de ampliación de la desaladora de la Bahía de Alcúdia.

La ampliación es “imprescindible” para poder atender las necesidades actuales y garantizar el suministro a otras poblaciones en las que también se encuentran en redacción o contratación proyectos de extensión de la red en alta de ABAQUA como es el caso de Alcúdia, sa Pobla, Can Picafort, Manacor o el Pla de Mallorca. Según las estimaciones realizadas por ABAQUA, la necesidad diaria de agua desalada podría superar los 22.000 m³/día, “una cifra que rebasa claramente la capacidad actual de la planta, que está en proceso de actualización tecnológica mediante nuevos equipos de recuperación de energía, a través de otro contrato adjudicado este 2025 para reducir los consumos energéticos asociados a la desalación”.

Cabe recordar que la desaladora de Alcúdia entró en funcionamiento en 2010 y en la actualidad dispone de una capacidad de producción de 14.000 m³/día, una cifra que se puede ampliar hasta los 15.000 m³/día con las mejoras técnicas previstas. Sin embargo, es necesaria una ampliación de la capacidad de producción de dicha planta como consecuencia del crecimiento demográfico y de los acuerdos de suministro con los ayuntamientos de Alcúdia, sa Pobla, Can Picafort, Manacor y Es Pla.

Especificiaciones

La redacción del proyecto se contratará con un presupuesto base de 207.748,35 € (sin IVA), que representa un total de 251.375,50 € (con IVA). La financiación se distribuirá en dos anualidades: 2025, 41.549,67 € (sin IVA) y 2026, 166.198,68 € (sin IVA). El contrato tendrá un plazo de ejecución de 180 días naturales, que podrán suspenderse en caso de estar pendientes de las autorizaciones necesarias.