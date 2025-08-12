La alerta está en la escasa gestión

Si, como sostiene la presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pascual, la problemática de la escasez de agua en el Pla está «igual o peor» que el año pasado y la declaración de prealerta reinante no respondía a la realidad, resulta obligado preguntarse qué han hecho las autoridades locales y autonómicas, en los últimos doce meses, para fertilizar la cuestión y dotar de trato igualitario a los residentes en el interior de la isla, con respecto a los de las poblaciones periféricas. La respuesta se pierde en el silencio, solo se oye el tenue eco del lamento periódico de las alcaldesas de los municipios más afectados o de la Mancomunitat. Hechos, ni siquiera los simbólicos. Ariany sigue desconectado de la red terminada y solo se ha visto a un conseller fugaz visitando la estación de transferencia de Petra que debe llevar agua a Manacor. El Pla ve pasar el agua que no puede tener.

Resulta demasiado temerario confiarlo todo a las rogativas y a las buenas intenciones. Se sabía que este verano habría problemas serios de falta de agua en el interior de la isla, en algunos pueblos más que otros, pero dificultades al fin y al cabo. No se pueden despachar creando una especie de sensación de culpabilidad sobre unos residentes que, por tradición agrícola y práctica habitual, saben economizarla y porque en el Pla, el hábito de subsistencia, todavía permanece arraigado. Si escasea el agua es, en buena parte, porque las fugas en la redes de abastecimiento siguen siendo mortales y porque no se ha hecho la interconexión de acuíferos. En el Pla hay menos habitantes y en buena proporción son ancianos. No protestan. Vienen de tiempos difíciles. Son respetuosos. Pueden esperar. Siguen pagando impuestos y un alto canon de agua.

La sequía por falta de mantenimiento y desconexión reseca más las redes que la ausencia natural de agua. Está a punto de consolidarse un agravio comparativo entre los catorce municipios de la Mancomunitat, porque no todos tienen el mismo nivel de acuíferos, y de éstos con el resto de la isla. Se manifestará en el coche sucio, el huerto doméstico sin regar y la piscina sin usar.