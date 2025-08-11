Sineu se viste de rosa: arranca el Much 2025

Sineu ha levantado el telón del Much 2025. Como si de una auténtica expedición se tratara, la XXII Mucada ha concentrado a los expedicionarios en el IES de Sineu. Camiones, tractores, remolques, coches, motos y bicicletas bien engalanados de rosa se han concentrado en el aparcamiento del instituto para arrancar la romería hacia el Puig de Reig donde se invocará al Much y Sineu estallará en fiesta.

Carrozas, agua y música para refrescar el Pla de Mallorca

Poco antes de las diez de la mañana, las carrozas han arrancado hacia el Puig de Reig, decenas y decenas de vehículos han transportado a los mucaries. No han faltado globos, cañas o pompones para dar el toque más rosa a los vehículos. Con las pilas cargadas de diversión y música, muchas carrozas no se han olvidado de las pistolas y de los globos de agua para hacerse la puñeta entre camioneta y camioneta durante la romería y así contribuir a aliviar las altas temperaturas que este lunes asolan el Pla de Mallorca.

Una vez recorridos los dos kilómetros que separan Sineu del Puig de Reig, los sineuers i sineueres llevan a cabo el ritual de invocación del Much, con batallas simbólicas entre cristianos y sarracenos, aceite de oliva en la boca y la elección de la persona que suena el cuerno mágico. Ya con el Much como gran protagonista de la diada más rosa de Mallorca, arranca la fiesta.