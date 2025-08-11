Sineu se viste de rosa: arranca el Much 2025
La localidad mallorquina ha dado el pistoletazo de salida a su neofiesta veraniega más icónica
Sineu ha levantado el telón del Much 2025. Como si de una auténtica expedición se tratara, la XXII Mucada ha concentrado a los expedicionarios en el IES de Sineu. Camiones, tractores, remolques, coches, motos y bicicletas bien engalanados de rosa se han concentrado en el aparcamiento del instituto para arrancar la romería hacia el Puig de Reig donde se invocará al Much y Sineu estallará en fiesta.
Carrozas, agua y música para refrescar el Pla de Mallorca
Poco antes de las diez de la mañana, las carrozas han arrancado hacia el Puig de Reig, decenas y decenas de vehículos han transportado a los mucaries. No han faltado globos, cañas o pompones para dar el toque más rosa a los vehículos. Con las pilas cargadas de diversión y música, muchas carrozas no se han olvidado de las pistolas y de los globos de agua para hacerse la puñeta entre camioneta y camioneta durante la romería y así contribuir a aliviar las altas temperaturas que este lunes asolan el Pla de Mallorca.
Una vez recorridos los dos kilómetros que separan Sineu del Puig de Reig, los sineuers i sineueres llevan a cabo el ritual de invocación del Much, con batallas simbólicas entre cristianos y sarracenos, aceite de oliva en la boca y la elección de la persona que suena el cuerno mágico. Ya con el Much como gran protagonista de la diada más rosa de Mallorca, arranca la fiesta.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»
- En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
- El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
- Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa
- Sentido adiós al profesor Gaspar Rosselló en Pollença
- Muro volverá a acoger una corrida de toros ocho años después