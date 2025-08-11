Polémica
El PSOE de Alcúdia denuncia el "sexismo" de una obra de teatro de Joan Carles Bestard en las fiestas patronales
"La trama, las actitudes y las expresiones que contiene el espectáculo son constitutivas de cosificar y ridiculizar a la mujer en un escenario público, promovido y pagado por el Ayuntamiento", esgrimen los socialistas
La Agrupación Socialista de Alcúdia ha expresado su "enérgica condena" por la programación de una función teatral promovida desde el equipo de gobierno, que la ha incluido dentro del programa de las fiestas de Sant Jaume.
"La trama, las actitudes y las expresiones que contiene el espectáculo son constitutivas de cosificar y ridiculizar a la mujer en un escenario público, promovido y pagado por el Ayuntamiento", esgrimen los socialistas.
Según este partido, la función, puesta en escena por la compañía Joan Carles Bestard y protagonizada por el mismo actor, "retrata a la mujer de manera degradante y machista, con expresiones degradantes y de mal gusto".
En el último pleno, la portavoz socialista, Agüil Lobo, lamentó que "este tipo de representaciones que ridiculizan a la mujer y refuerzan estereotipos haya recibido apoyo institucional del Ayuntamiento".
Programa de fiestas
Los socialistas argumentan también que, "paradójicamente, el programa ha escogido para su portada la imagen de una mujer en medio de una calle de Alcúdia, de espaldas, con un pañuelo blanco en la cabeza y con los brazos extendidos en forma de cruz".
