Piden que se investiguen los festejos taurinos en un coso ilegal de una finca privada de Esporles

La Fundación Franz Weber (FFW) ha solicitado a las administraciones públicas que aclaren si los presuntos eventos taurinos celebrados en una finca privada de Esporles se ajustan a la normativa vigente.

Como informó este diario, vecinos de la zona afirman haber visto festejos en una plaza de toros construida en esta propiedad situada en Canet. La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADTM) clausurará próximamente esta instalación, después de que, a finales del año pasado, el Ayuntamiento constató que las obras carecían de licencia.

La entidad conservacionista advierte de que la Ley 9/2017, que regula las corridas de toros y protege a los animales en Balears, obliga a las empresas promotoras a presentar una declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad ante el ayuntamiento correspondiente. La ausencia de esta comunicación previa podría implicar una infracción muy grave, con sanciones de hasta 100.000 euros.

Como informó este diario, la finca —que alberga un agroturismo— pertenece a la empresa Baleares Investment Group, domiciliada en Madrid, y anteriormente propiedad de la familia Seguí, exdueña de la Granja de Esporles.

El Consistorio presidido por el alcalde Josep Ferrà (PAS-Més) detectó las construcciones a finales de 2024 tras quejas vecinales por ruidos y movimientos de maquinaria pesada, y posteriormente la ADTM inició un procedimiento para precintar las instalaciones por carecer de licencia.

La FFW remitirá escritos al Govern, al Consell de Mallorca y al Ajuntament de Esporles para que se investigue lo sucedido en los últimos meses. La fundación también ha informado de que la empresa gestora de la finca es administradora única de otra sociedad promotora de corridas de toros en Inca y de un evento previsto en Muro el próximo 14 de septiembre.

Un helipuerto

El pasado viernes por la mañana, representantes de la ADTM, del Ayuntamiento de Esporles -que interpuso la denuncia que ha dado origen a estas actuaciones-, de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudieron a la finca para preparar el precinto de las construcciones que se consideran ilegales.

Helipuerto en la finca / DM

Entre estas edificaciones fuera de normativa, además de la plaza de toros, hay también un helipuerto y un espacio vallado que supuestamente se usa para el adiestramiento de caballos. La comitiva iba acompañada de un herrero que se encargará de instalar próximamente las barreras que impidan el acceso a estas construcciones.

Noviembre de 2024

El pasado noviembre de 2024, el Consistorio comunicó a la propiedad de las parcelas afectadas la obligación de frenar de forma inmediata las obras hasta que dispusiesen de las licencias correspondientes.

Por las imágenes que han trascendido del interior de la finca, esas obras que se detectaron a finales del año pasado han avanzado de forma notable durante estos meses, porque, por ejemplo, la plaza de toros aparece en la actualidad aparentemente acabada, con sus burladeros pintados al detalle y unos toros de pega en unas dependencias auxiliares. También hay una caseta anexa decorada con motivos taurinos.