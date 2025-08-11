El mobylette regresa al Much: así ha sido su entrada en el bar Can Castell

La XXII edición de la neofiesta vuelve a contar con la esperada entrada del mobylette al bar Can Castell de Sineu tras un año de ausencia

DM

Gemma Barra

Carla Beltrán

Sineu

Vítores, aplausos y cánticos han adornado la entrada del mobylette al bar Can Castell de Sineu, precedido por los amantes de la fiesta: el Much y la Muca. Al ritmo de Será maravilloso, viajar hasta Mallorca, los protagonistas de la celebración han animado a los asistentes, ansiosos por volver a escuchar el rugido del ciclomotor. “El año pasado no pudo entrar el mobylette, estamos muy contentos de que regrese”, explica un joven sineuer.

A pesar de que la llegada no ha sido como se esperaba por dificultades al arrancar el vehículo, el ambiente no ha decaído. El Much y la Muca subidos a la barra han animado el jolgorio y los asistentes han gritado: “Much és més que un bou”, “les banyes són meves”, “el Much és més que un poble”.

“Junto al encuentro de los amantes, la entrada del mobylette en Can Castell es uno de los momentos más esperados de toda la festividad”, ha comentado uno de los organizadores. Igualmente, ha explicado a este diario que este año se ha podido realizar porque “ahora el bar es de un amigo del pueblo y eso llena de orgullo a los sineuers”.

El mobylette regresa al Much

El mobylette regresa al Much / DM

Beso de los amantes sineuers

Justo antes de la llegada del ciclomotor al bar, ha tenido lugar el esperado encuentro entre los amantes del pueblo. El Much y la Muca, encarnados por Maties Gámez y Martina Fernández, se han unido en la Plaza des Fossar y han desencadenado una explosión de alegría y color entre los asistentes. All you need is love ha puesto sintonía a este gran momento que el público ha cantado con entusiasmo celebrando el amor y la diversidad.

Ver galería

Much de Sineu 2025 | Asi ha sido el encuentro del Much y la Muca / Rosa Ferriol

Al grito de “Sa viu, sa sent, sa Muca està present” ha entrado solemnemente la protagonista, escoltada por los vistosos legionarios. Mientras, el Much se acercaba por la otra punta de la plaza. Precedido por banderas, el mobylette y sus compañeros mucaires ha llegado hasta su amada. Así, ha culminado el momento más especial de la velada, que recuerda al encuentro del día de Pascua de Resurrección.

Noticias relacionadas y más

Una fiesta por y para todos

Poco antes de las diez de la mañana ha arrancado la XXII edición del Much de Sineu, una de las celebraciones más populares e icónicas del verano mallorquín. Mientras en las primeras hora ha tenido lugar una jornada llena de reivindicaciones liderada por los locales que clamaban contra la masificación turística, la defensa del pueblo palestino y ondeaban banderas de distintos colectivos y regiones; la tarde ha dado la bienvenida a miles de jóvenes y familias de todos los rincones de Mallorca.

Ver galería

Much de Sineu 2025 | Búscate en la gran fiesta del verano en Mallorca /

