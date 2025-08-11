"Mallorca no está en venta": El Much de Sineu alza la voz contra la masificación turística entre fiesta y reivindicación

La XXII Mucada de Sineu ha alzado la voz contra la masificación turística y la gentrificación que vive la isla. Y es que como bien ha descrito el Much, la fiesta sineurera es más que un macrobotellón teñido de rosa. Se vive y se siente pero también es un espacio para reivindicar “lo que no nos gusta”. Tras ser invocado en el Puig de Reig, el Much de Sineu ha hecho su entrada triunfal por la calle Sant Francesc a ritmo de xaranga y exhibiendo una pancarta de SOS Residents hasta llegar al Ayuntamiento, donde desde la ventada se ha dirigido a los mucaires en un pregón de lo más reivindicativo.

B. Palau

“Mallorca no está en venta”. “No hay que dar ni un paso atrás. Nuestra lengua y cultura no se tocan”. “Vivimos en una sociedad donde el racismo y el machismo están en el orden del día pero la diversidad siempre es la opción correcta”. “Debemos luchar para defender todos los derechos humanos”. Estashan sido algunas de las proclamas que el Much ha lanzado a sus fieles seguidores que han respondido coreando “es Much, es Much”. En la fiesta más rosa y reivindicativa de Mallorca, no ha faltado el apoyo a Palestina. Después ha lanzado un sabio consejo a todos los mucaries congregados en el Ayuntamiento: “No debéis vivir de espaldas a la realidad, debéis estar informados y ser críticos porque no os debéis dejar llevar por discursos vacíos y llenos de odio”. El Much también ha reclamado una vivienda digna para todos. Y tras estas sentidas palabras llenas de reivindicación ha dado permiso para “pintar la vida de color rosa”, lo que ha provocado un estallido de alegría y fiesta.

Las primeras imágenes del Much 2025 en Sineu /

Antes de la entrada triunfal del Much, el foco protagonista ha recaído en el pregonero del Much 2025, el glosador Macià Ferrer que ha hecho su aparición estelar desde la calle Sant Francesc a ritmo de El Puente interpretado por la Banda de Música de Manacor y con los mucaires coreando “será maravilloso viajar hasta Mallorca”. El pregonero se ha metido en el papel de “guiri” de la Mallorca masificada en sintonía en su discurso reivindicativo: bañadores de flamencos, camisa playera, calcetines rosas y chanclas. El pregonero ha estado custodiado por muchos más turistas que han lucido pancantas de "SOS Residents" o carteles con un mapa de Mallorca y el lema "All we need is help".

Antes de llegar a la plaza, los jóvenes especulaban entre risas y apuestas sobre quién sería el pregonero de este año, mientras el ambiente se encendía al grito de “Boti, boti, boti, foraster el que no boti”. Desde los balcones, los vecinos se han sumado a la fiesta lanzado agua sobre los mucaries, refrescando la espera al ritmo de la xaranga que animaba cada rincón. Ya en la ventana del Ayuntamiento, Macià Ferrer ha pasado revista a los últimos acontecimientos del año en un pregón lleno de crítica y reivindicación. Primero ha criticado los 5.000 vuelos que han llegado el fin de semana, provocando una oleada de silbidos y jaleos en la plaza. Tras las críticas vertidas hacia la masificación que sufre la isla, ha sugerido que si el Rey Felipe VI ha declarado a Rafa Nadal Marquès del Llevant, el Much sea nombrado Marquès del Pla. Ha avisado que no ha venido en son de paz y no romperá ninguna foto como el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. “La coca y las putas” del conseller de VOX en el Consell de Mallorca, Toni Gili, también han estado entre los dardos del pregonero del Much. “Todo está masificado, Sineu no es una excepción. El Much se ha plantado ante la injusticia y sabe celebrar la fiesta sin olvidar Palestina”. Así las cosas, el pregón ha transcurrido entre vítores y proclamas como “Palestina libertad”, mientras ondeaban banderas del orgullo, feministas, de Palestina, del Vaticano y de SOS Residents, componiendo un mosaico de colores y reivindicaciones que acompañaba la diada. Evidentemente la lucha de Sineu contra la macrogranja de gallinas también ha copado una parte del pregón, que ha llegado a su parte final dejando claro que “el Much es un sentimiento”.

MUCH 2025 | Los mucaires llegan al ayuntamiento para escuchar un pregón en contra de la masificación turística / Guillem Bosch

"La fiesta tiene un punto de conciencia muy importante que espero que nunca se pierda porque es una manera de llegar a la gente” Macià Ferrer — Pregonero Much 2025

Emoción y responsabilidad

“Ser el pregonero del Much es una emoción y una responsabilidad. La fiesta tiene un punto de conciencia muy importante que espero que nunca se pierda porque es una manera de llegar a la gente”, ha asegurado Macià Ferrer tras protagonizar el pregón del Much, un momento que ha descrito como “muy emocionante, muy divertido” pero que ha vivido con “mucha responsabilidad”.

"El Much es fiesta pero también es un espacio para reivindicar aquello que no funciona” Maties Gàmez — Much 2025

Este año la Mucada estrena protagonistas, Maties Gàmez y Martina Fernández son el Much y Muca 2025-2026. “Llegar al Ayuntamiento ha sido brutal. Ver las caras de la gente me ha puesto la piel de gallina. El discurso ha sido muy personal. Ya que tenía ese altavoz, he aprovechado para expresar todas las injusticias y lanzar un mensaje para que la sociedad tome conciencia. El Much es fiesta pero también es un espacio para reivindicar aquello que no funciona”, ha confesado el gran protagonista de la jornada. Una jornada que ha empezado a primera hora de la mañana cuando poco antes de las diez de la mañana, sineuers y sineueres han ido en romería hacia el Puig de Reig. No han faltado globos, cañas o pompones para dar el toque más rosa y estrafalario a los vehículos. Con las pilas cargadas de diversión y música, muchas carrozas no se han olvidado de las pistolas y de los globos de agua para hacerse la puñeta entre camioneta y camioneta durante la romería y así contribuir a aliviar las altas temperaturas que este lunes asolan el Pla de Mallorca.

Una vez recorridos los dos kilómetros que separan Sineu del Puig de Reig, los mucaries han llevado a cabo el ritual de invocación del Much, con batallas simbólicas entre cristianos y sarracenos, aceite de oliva en la boca y la elección de la persona que suena el cuerno mágico. Ya invocado el Much, que ha salido de la cueva, ha estallado la fiesta más rosa de Mallorca con la llegada triunfal del pregonero y del Much al Ayuntamiento. Tras los discursos, la celebración ha continuado con el tradicional Encèrvol, una especie de encierro mucal.

Por la tarde, el foco protagonista estará en la Plaça des Fossar con el esperado Enquentro entre el Much y la Muca, momento culminante de la jornada.