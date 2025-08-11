Embala't 2025: La paja y el agua cubren Sencelles en una épica batalla

La paja y el agua han volado este domingo sobre las cabezas y los cuerpos de centenares de personas en una épica batalla que no ha dejado indiferente a nadie. Para ello, la Plaça Nova de Sencelles ha vuelto a servir como escenario del ya mítico Embala’t. Pequeños y grandes han disfrutado de lanzarse ‘proyectiles’ al tiempo que se refrescaban, mientras las carcajadas no cesaban.

Aunque la jornada arrancó a media mañana (pasadas las once), con la Plaça de la Vila como punto de encuentro. El ambiente estaba marcado por la emoción y el bullicio, con grupos de amigos y familias ataviados con el uniforme festivo: sombreros con el logotipo del Embala’t, camisetas diseñadas para la ocasión y pañuelos de colores al cuello. Entre charlas y risas, la comitiva se puso en marcha al son de los xeremies, rumbo a la Plaça Nova, donde la fiesta tendría su punto álgido más tarde.

Un momento de la celebración de la fiesta de l'Embala't de Sencelles. / Manu Mielniezuk

Tradicional pregón y 'glosses'

Antes de la gran batalla, hubo tiempo para disfrutar de varios actos: el tradicional pregón (este año a cargo de Maria Francisca Crespí y Joan Crespí), las intervenciones llenas de ingenio de los glossadors Guillem Suñer y Miquel Alorda, los bailes de los garbejadors con Clara, Victòria, Carlos y Pere Josep como protagonistas, y los siempre esperados Jocs de Mobyletes, que despertaron carcajadas y aplausos pasadas las doce del mediodía. La mañana culminó con la comida popular, donde los fideus de roter —preparados con mimo— sirvieron para reponer fuerzas.

Con la sobremesa terminada, las miradas se dirigían ya hacia el Pou Major, el lugar donde aguardaban las dos grandes balas de paja: una destinada a las participantes femeninas y otra para los hombres. Allí comenzó pasadas las cinco de la tarde una de las escenas más pintorescas del Embala’t de Sencelles: el transporte de estos enormes fardos por las calles de la localidad. No era un simple traslado, sino un auténtico espectáculo en movimiento, con participantes subidos sobre la paja, intentando mantener el equilibrio mientras la multitud los animaba. Desde los portales y balcones, los vecinos se sumaban al juego lanzando cubos y manguerazos de agua, refrescando así el camino hasta la «zona cero» de la fiesta.

Explosión de paja y agua en una fiesta sin precedentes

La Plaça Nova, cuidadosamente preparada y ya con los aspersores en marcha, aguardaba a los 'combatientes'. La canícula propia de este mes se mezclaba con la música a todo volumen, mientras los equipos llegaban, cada uno empujando su bala de paja, con los ánimos al máximo. Y entonces, a una señal, la batalla explotó.

En cuestión de segundos, el aire se llenó de paja húmeda y chorros de agua. Los 'combatientes' corrían, se reían, se escondían tras los fardos y volvían a la carga. No había vencedores ni vencidos: el objetivo era mojarse, reír y compartir. Incluso las fachadas, protegidas con plásticos, eran testigos del desorden más alegre del verano mallorquín.

La contienda se prolongó durante horas, con momentos memorables y un ambiente en el que se mezclaban generaciones enteras: niños, jóvenes y mayores participaban o, desde fuera, animaban. El Embala’t, más que una fiesta, es un recordatorio de la fuerza que tienen las tradiciones para unir a un pueblo entero.

Cuando la noche cayó sobre Sencelles, la música de los DJs tomó el relevo y la plaza siguió vibrando. Empapados, llenos de paja y con una sonrisa de oreja a oreja, los asistentes sabían que acababan de vivir otra edición inolvidable de una de las citas más queridas del Pla: Embala’t.