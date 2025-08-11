Caos en el tren para llegar al Much de Sineu: “No podíamos ni respirar”

El “caos y la desesperación” han sido los protagonistas del trayecto en tren al Much de Sineu. Los jóvenes han llegado a la estación “agobiados” y han criticado que no hubiera horarios especiales “como cada año”. Esto ha provocado la indignación de muchos: “No podíamos ni respirar”. Sin embargo, no todos han podido acceder: “Hemos visto como gente de los pueblos se quedaba fuera”, contaban.

Desde las 10 de la mañana el tren se teñía de camisetas rosas con un destino final: la XXII Mucada de Sineu. Conversaciones mundanas inundaban los raíles; extranjeros preguntando si el tren tenía parada en este pueblo del Pla, jóvenes madrugadoras conversando y un grupo de trabajadores que alababan la gratuidad del transporte público. La tranquilidad se preservaba, esperando a la aglomeración que en unas horas sufriría la intermodal y la pequeña estación de Sineu.

Aglomeración en la llegada al pueblo

No ha sido hasta las tres de la tarde que los trenes han comenzado a llegar al pueblo con jóvenes que venían en busca de diversión. La neofiesta, que reúne cada año a miles de personas, no ha contado en esta edición con servicios especiales. Las obras en la estación de Verge de Lluc han obligado a usar los horarios habituales de verano, provocando aglomeraciones en los trayectos y estaciones.

Guillem Bosch / Rosa Ferriol

Mientras tanto, los cuerpos de seguridad han esperado la llegada masiva mientras organizaban un cordón para impedir que el descontrol fuera mayor al llegar al pueblo festivo. Mediante filas que organizaban a los visitantes, detectores de cristales y metales y carpas que evitaban que los jóvenes se abrasaran bajo el sol; el operativo ha permitido que la llegada se desarrollara con normalidad.

A las cuatro de la tarde, justo después de comer, llegaba la avalancha juvenil. Suspiros al poner un pie en la estación, los jóvenes llegaban exhaustos al pueblo y denunciaban que el trayecto ha sido “agobiante”. “No había aire, sólo cuando se abrían las puertas en cada parada. Ha sido horrible”, explicaban unas palmesanas. Además, han manifestado que la gente de los pueblos no ha podido llegar a entrar, ya que el tren iba lleno desde la primera parada: “La gente se ha quedado fuera”.

A pesar de que los jóvenes venían a disfrutar, no lo han hecho en el trayecto. “Vengo sudando como un demonio”, bromeaba un jóven. Además del descontrol multitudinario, también ha habido incivismo en algunos vagones: “La gente iba bebiendo y fumando cigarrillos electrónicos”, ha criticado una jóven que volvía del trabajo.