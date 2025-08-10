El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»

Cansada y frustrada, pero también decidida a seguir luchando por lo atención que su padre necesita y que se ha ganado tras toda una vida de trabajo. Victòria Martínez, vecina de Capdepera, quiere denunciar públicamente la situación en la que se encuentra y el «via crucis» que vive para atender bien a su padre. Quiere hablar por ella, pero también por todas las familias que se encuentran en la misma situación, que son muchas.

Su padre tiene más de 90 años, un grado III de dependencia reconocido y un deterioro mental y físico «evidente y que sigue aumentando de forma irreversible». A pesar de ello, lamenta, está en el puesto 152 de la lista de espera para conseguir plaza en una residencia de Mallorca. Su padre vive en su casa y ella se encarga de su cuidado, contando únicamente con la ayuda de una cuidadora facilitada por el ayuntamiento (que va menos de una hora al día) y otra trabajadora contratada por ella que le cubre otra hora diaria de atención.

«¿Tienen nuestros mayores las ayudas sociales que se merecen?», se plantea. Para ella, la respuesta clara es que no.

Su padre, explica, «es un niño de la posguerra que trabajó toda su vida». Ahora, en su etapa más vulnerable, «necesita apoyo de las instituciones públicas porque ya no puede valerse por sí mismo, y lo que realmente consiguen son migajas: lo justo para cubrir lo más básico».

Para obtener esas ayudas mínimas, relata un proceso largo y agotador para los familiares: «Después de haber movido papeles y de hacer mil y una visitas a los diferentes departamentos sociales, al médico, a bancos y vuelta a Servicios Sociales y otra vez al médico… y después de haber rellenado, una y otra vez, exactamente los mismos formularios».

Cuando la situación empeora y se necesita una residencia, las familias esperan que el sistema responda, narra. «Ingenuamente, piensas: ‘Ahora, que ya le han reconocido el grado máximo de dependencia, mi padre ya tendrá la atención que necesita y que se merece’». Pero no, se lamenta: «Resulta que, con grado III y 75 puntos, aún está en una larga lista de espera, en el puesto 152 de cualquier residencia de la isla de Mallorca».

Al enterarse de esto, se quedó «estupefacta», no entendía nada: «¿Cómo puede ser, si mi padre ya es dependiente y no puede hacer nada por sí mismo? ¿Cómo puede ser que una persona dependiente, que ya no puede hacer nada por sí misma, siga sin plaza?», se plantea.

La respuesta, por dura que sea, está en la realidad del sistema: faltan muchas plazas públicas para cubrir la demanda y la red apenas crece, mientras el ritmo de envejecimiento de la población se acelera cada año.

Así, solo quienes tienen un nivel III y superan los 90 puntos logran entrar en una residencia pública. El resto espera. Y espera. Y a veces la anhelada plaza nunca llega. Victòria ya prevé que seguramente su padre fallecerá antes de lograr entrar en una residencia: «Esto es lo que ha ganado, el pobre hombre, después de toda una vida de trabajo y esfuerzo: migajas».

Los precios de la privada, inasumibles para muchas familias

Si la vía pública falla, la única salida son las residencias privadas, pero el precio es inasumible para la mayoría: «Ni mi padre ni yo disponemos de los más de 3.000 euros al mes que hay que pagar para ingresar en una residencia privada», razona. La prestación económica que recibe para cuidar a su padre en casa no cubriría ni la mitad de ese coste.

La falta de plazas residenciales en Mallorca y la escasez de personal son un problema estructural que amenaza con agravarse en los próximos años, a medida que la población envejezca. Familias enteras cargan con el peso de unos cuidados que el sistema no alcanza a cubrir. Desde las administraciones son conscientes de que nunca podrán satisfacer una demanda que además no hará otra cosa que crecer y por eso el discurso oficial se centra en defender la «desinstitucionalización» y tratar que las personas dependientes sean atendidas en sus casas siempre que se pueda y el máximo de tiempo posible.

Victòria asegura que seguirá luchando para visibilizar esta situación: «Toca seguir batallando y llamando a todas las puertas y denunciarlo públicamente». Quiere que el mundo sepa el «via crucis» que les toca vivir a los usuarios de Servicios Sociales y Dependencia: «Al final resulta que los servicios que les ofrecen a nuestros mayores en la etapa más delicada de su vida, son en realidad listas de espera desesperanzadoras». Y concluye: «Las personas mayores no se merecen este trato».