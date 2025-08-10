Residencias municipales acumulan déficits de hasta 800.000 euros mientras esperan las ayudas del IMAS

En Mallorca hay actualmente ocho residencias cuya gestión es asumida por los ayuntamientos, cuando lo normal sería que lo hiciera el Consell, a través del IMAS. Aunque a nivel competencial eso es lo que correspondería, no sucede así en las residencias de Alcúdia, Artà, Calvià, Campos, Llucmajor, Muro, Santa Maria y Pollença. Algunas de estas residencias hace tiempo que han lanzado un grito de auxilio al Institut Mallorquí d’Afers Socials, al haber alcanzado unos déficits económicos muy elevados, con casos que llegan hasta los 800.000 euros anuales, como sucede en el centro Reina Sofía de Muro.

Varias de estas residencias han pedido al IMAS que asuma la gestión, petición que el órgano insular rechaza por el momento. La respuesta de la institución al SOS de estas residencias ha consistido en la creación de una nueva línea de ayudas por valor de 3 millones de euros, subvenciones que estos centros esperan como agua de mayo. La mayoría de estas ocho residencias tienen menos de 50 plazas, en total son unas 400.

En Cas Metge Rei, el déficit se acerca a los 400.000 euros al año. Así lo expusieron recientemente el director del centro residencial de Santa Maria, Toni Pons, y el regidor, Miquel Niell, en un escrito publicado en la revista Coanegra. Esta residencia tiene 30 plazas que son adjudicadas por los servicios sociales y otras 12 concertadas con la Xarxa d’Atenció a la Dependència.

En conversación con este diario, Pons ha recordado que estas residencias no tienen ánimo de lucro y responden a un servicio público, con lo que las cuotas quedan muy por debajo del precio de las residencias privadas, lo que origina estas pérdidas tan elevadas.

Los ayuntamientos, señala Pons, les han de transferir «grandes cantidades» de dinero, además de tener que dedicar su personal a realizar tareas administrativas del centro (como la gestión de las nóminas), quitando manos al consistorio para otros deberes y servicios municipales.

Calvià y Alcúdia no han pedido la ayuda

Desde el IMAS se asegura que son conscientes de la delicada situación de estos centros residenciales cuya gestión recae en los municipios. Por ello, han lanzado una línea de ayudas por un valor total de 3 millones de euros, que se repartirán entre las residencias que se han apuntado a la convocatoria (Artà, Pollença, Santa Maria, Muro, Llucmajor y Campos; los municipios de Calvià y Alcúdia, cuyos consistorios también se hacen cargo del centro residencial, no la han pedido).

El reparto se hará según el número de plazas acreditadas en cada una. La convocatoria se abrió en abril (con algo de retraso respecto a los plazos iniciales anunciados) y el IMAS publicará la resolución a lo largo de este mes, según ha confirmado a este diario el organismo insular. El dinero que reciban podrán destinarlo a cualquier gasto derivado de la gestión de la residencia.

El IMAS ha señalado que la idea es que estas ayudas no sean algo puntual, se reservará una partida cada año en los presupuestos para colaborar con los ayuntamientos.

El director de Cas Metge Rei celebra la ayuda, pero igualmente razona que, en algún momento futuro, el IMAS tendrá que plantearse asumir la gestión de estos centros (como ha hecho con la Miquel Mir de Inca, en un proceso que se ha hecho largo y tortuoso, con reforma integral incluida). En definitiva, es algo «impropio» de la gestión municipal encargarse de la residencia.

Pons recuerda que estos centros y sus consistorios, además del problema económico, tienen que afrontar en solitario la gestión de personal. Se esfuerzan en cumplir con las ratios que marca el IMAS, necesarias para garantizar una atención de calidad para los usuarios, y la situación se complica, indica, cuando se producen bajas que deben cubrir rápidamente. En el caso del personal de enfermería es especialmente complicado encontrar gente, indica el director de Cas Metge Rei: «Aquí no tenemos enfermera desde abril, cubrimos con auxiliares y luego estoy yo, que soy enfermero, pero es una carencia importante, es una figura clave en una residencia», señala.

Para Toni Pons, es importante destacar que todas las peticiones y esfuerzos que hacen persiguen en definitiva que los usuarios estén bien atendidos: «La prioridad es que la residencia cada día sea un hogar donde cada persona viva lo mejor posible su estancia».