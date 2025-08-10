Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa

Mientras el calor aprieta y todos celebran sus festividades patronales, hay un lugar donde la tradición se reinventa, el folklore se parodia y el rosa pastel se convierte en seña de identidad: Sineu. Allí no se honra a un santo ni a una virgen, sino al Much de Reig y a su inseparable compañera, la Muca.

Lo que empezó hace poco más de dos décadas como una gamberrada entre amigos, es hoy una de las celebraciones más originales, multitudinarias del calendario festivo balear. La Mucada, que este año celebra su XXII edición, es mucho más que una fiesta popular: es una declaración de orgullo colectivo, una catarsis cultural cargada de humor, crítica y tradición reinventada.

La fiesta: romería, invocación, pregón y encuentro

La jornada se iniciará el lunes a las 10 horas con la concentración en el IES Sineu. Desde allí, bicicletas, carros y mobylettes decoradas recorrerán los dos kilómetros hasta el Puig de Reig. Allí tendrá lugar el ritual de invocación del Much, con batallas simbólicas entre cristianos y sarracenos, aceite de oliva en la boca y la elección de la persona que sonará el cuerno mágico.

Alrededor del mediodía, el Much hará su entrada triunfal en el pueblo, seguido por el pregón desde el Consistorio y el Encèrvol, una especie de encierro mucal. Por la tarde, en la Plaça des Fossar, se celebrará s’Enquentro entre el Much y la Muca, momento culminante de la jornada.

La festividad tiñe la localidad de rosa. / Manu Mielniezuk

Un origen espontáneo y rebelde

Toni Florit, unos de los fundadores de la fiesta de Much nos adentra en el inicio de esta peculiar neofesta que nació con un origen espontáneo, rebelde y lleno de casualidad.

El nacimiento del Much, como cuenta Florit, fue tan imprevisible como inolvidable: «Todos los pueblos tenían sus propias fiestas populares y nosotros queríamos algo propio. El Much nació de una comida entre unos treinta jóvenes de Sineu el 14 de agosto del 2003, el día antes de la patrona de Sineu. Un año, se produjo un hurto: se robó la careta del dimoni de Villafranca, la sacamos a pasear por Sineu y fue uno de los momentos más divertidos que recuerdo, a todo ello, la devolvimos a su lugar de origen», explica entre risas, el joven sineuer.

De leyenda a festividad

Pero no quedó en una simple anécdota, la figura del dimoni salió de la leyenda del Much de Puig Reig publicada por Alcover. Según la tradicional historia, en el Puig de Reig, se escondía un tesoro que solo podía descubrirse si alguien le daba tres vueltas con aceite en la boca sin enviársela, en ese momento aparece un buey con una vela encendida en cada asta que dirige al buscador dentro de la cueva en busca del tesoro. De esta manera se instauró el Much como el Dimoni de Sineu. «Todos los pueblos tenían sus propias fiestas tradicionales y, nosotros, queríamos la nuestra. Empezamos a investigar entre las rondalles mallorquines. Nos llamó la atención una que contaba la leyenda del Puig de Reig. Al año siguiente convocamos ahí la tradicional comida para invocarlo. Aún no tenía nombre, así que hicimos una votación entre los que estábamos y ganó el Much de Reig», además «se completó con el nacimiento de la Muca después de cuatro años», añade. Estos dos personajes se casaron en una de Las Mucadas.

El Much de Sineu es más que una fiesta, es una reivindicación y una seña de identidad. / Manu Mielniezuk

«Somos originales, sí, pero también hay un poco de copyright: copiamos ideas de otras fiestas populares como el encuentro de Semana Santa, Sant Mukin, el txupinazo, el mobylete de Llubí, que se celebre el segundo lunes de agosto como el Firó de Sóllero que en el Puig se reviva la batalla entre moros y cristianos de Pollença», afirma. Todas estas tradiciones se homenajean a su manera.

Las anécdotas, cuenta Florit, que son incalculables: «En los primeros años poníamos una loneta frente a Can Castell y la gente se tiraba en colchones. También llegamos a entrar en la iglesia que estaba en obras y cantamos la Sibil·la, un compañero japonés cantó el himno de Japón en medio de la plaza…». Durante los inicios había pocos candidatos para ser el Much, de hecho, Toni Florit lo fue durante cinco años.

Todo se tiñe de rosa

El color rosa, se rige a una casualidad: «Fuimos a hacer camisetas a la copistería y solo tenían rosa. Y así se quedó, no hay más misterio», afirma Florit. La camiseta oficial de este año ha sido diseñada por la artista Xesca Fernández de Heredia, hermana de Martina Fernández de Heredia, la Muca electa que compartirá bienio con Maties Gámez, el nuevo Much. Esta conexión familiar otorga a la edición de 2025 una dimensión simbólica muy especial. Y el cartel, obra de Macià Puiggròs, carga contra la gentrificación y la masificación turística.

«El Much ha ido creciendo gracias a la implicación del pueblo, pero es curioso cómo las nuevas generaciones se han servido de la invención del Much. Los que ahora tiene veinte ya hayan nacido con ello». Como en muchas celebraciones, el Much de Sineu está lleno de simbolismo: «Es una fiesta muy reivindicativa: a favor de la cultura, la lengua, la igualdad, la diversidad y llena de integridad».

Puigdemont desfila por las calles de Sineu. / Manu Mielniezuk

Sobre la masificación, Florit es contundente: «Todos los eventos se masifican. Pero los de Sineu sabemos dónde queremos estar, cuándo y cómo y nos adaptamos. Los actos más solemnes se respetan. Habrá a quien le guste más o menos, pero el Much no se debe dejar morir simplemente hay que saber controlar su crecimiento». Este año se recupera la entrada del mobylete en Can Castell, acto que desapareció a causa de la masificación.

La Confaria Muchal Fundation es uno de los elementos clave para la organización del Much y «es donde se cuece todo». Las nuevas ideas, el pregonero, la logística... Hay figuras clave como Miquel Munar, la presidenta actual Aina Galmés ‘Serení’ y el presidente emérito Juan Munar. Se autofinancia con las tradicionales camisetas y merchandising. Una parte de la financiación va al material para la festividad y el resto a ONG». La solidaridad es una seña de identidad del Much que se diferencia de las otras», señala Florit.

«Si tuviera que definir el Much con una sola palabra, sería alegría. Es un día para reír, compartir, reivindicar lo que no nos gusta y celebrar lo que somos. Es cultura, es lengua, es tradición. Es Sineu».

La Mucada no es solo una fiesta. Es una expresión cultural, una plataforma de reivindicación y una tradición moderna que ha echado raíces. Y todo nació, como recuerda Toni Florit, de una comida entre amigos, de una careta robada y del deseo profundo de tener algo propio que celebrar.