Much de Sineu 2025: Estas son las medidas de seguridad, horarios y zonas de aparcamiento

A escasas horas para que arranque la ansiada fiesta del Much de Sineu (lo hace este lunes 11 de agosto), el Consistorio sineuer lo tiene todo preparado para velar por la seguridad. Para ello, se ha puesto en marcha un gran dispositivo de seguridad que se asemeja al llevado a cabo en los últimos años: un centenar de efectivos de diferentes cuerpos velarán por que la fiesta se desarrolle sin incidentes.

Gran despliegue de efectivos a partir de las 15:00 horas

En concreto, según desgrana a este rotativo el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, el despliegue estará formado por unos 40 agentes de la Policía Local —incluidos efectivos procedentes de otros municipios—, una cuarentena de guardias civiles, varias de sus unidades especializadas y equipos caninos, además de una decena de voluntarios de Protección Civil. A ellos, se sumarán vigilantes de seguridad privada, que trabajarán en coordinación con la Policía Local para supervisar los aparcamientos y prevenir la celebración de macrobotellones. Para ello, detalla Mulet, se ha prohibido la entrada de bebidas alcohólicas a los parkings, a fin de evitar que la fiesta continúe en estas inmediaciones.

El operativo contará también con ambulancias, un hospital de campaña y el doble de personal sanitario en el centro de salud de Sineu, con el fin de atender de forma rápida cualquier incidencia.

En cuanto a la vigilancia, como ha sido habitual en los últimos años, se reforzará especialmente a partir de las 15:00 horas, momento en el que se prevé una mayor afluencia de público, aunque desde primera hora de la mañana habrá 25 agentes patrullando tanto en el Puig de Reig como en el Ayuntamiento.

Los aparcamientos cerrarán a las 22 horas

Asimismo, se han habilitado seis zonas de aparcamiento (una más que el pasado año) situadas en las afueras del municipio —Camp den Pineta, Pou Llevoner, polígono industrial y otras dos áreas—. Estos espacios estarán vigilados y coordinados con la Policía Local para evitar el consumo masivo de alcohol y deberán quedar completamente vacíos a las 22:00 horas. Además, se llevarán a cabo controles de alcoholemia y se vigilarán las salidas de la estación de tren.

No se podrá estacionar en el centro de Sineu

Con el fin de facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de limpieza, estará prohibido estacionar en las calles que enlazan directamente con el centro de la fiesta tanto el día del evento (el lunes 11) como la jornada posterior (el martes 12). También se instalarán 40 baños portátiles en distintas calles para atender las necesidades del público.

Horario de las fiestas y las barras de los bares

Además, un decreto de alcaldía fija la normativa específica que deberán cumplir los bares y restaurantes. En éste se detalla, y así lo corrobora el primer edil a este diario, que la música deberá cesar a las 21:00 horas en el exterior y a las 21:30 en el interior de los establecimientos así como el servicio de bar. De este modo, los negocios podrán seguir sirviendo cenas o copas en terraza, pero sin música, y deberán cerrar como máximo a las 21:30 horas.

Frecuencias del transporte públicos

En cuanto al transporte público, y pese a la petición del Ayuntamiento, este año no habrá un amplio servicio de frecuencias de tren debido a las obras en el paso elevado cercano a la estación de Verge de Lluc, lo que ha obligado a reducir las frecuencias. Aunque Mulet asegura que han conseguido un servicio especial a las 21 horas con un convoy de metro, en vez de tren, "ya que es más grande y tiene más capacidad de pasajeros". Aun así, desde el Consistorio insisten en la importancia de planificar con antelación la llegada y sobre todo la salida de la fiesta a fin de que se desarrolle sin incidentes. "Queremos que la gente se lo pase bien, pero que obre con respeto", concluye Mulet.