El Govern promueve la restauración de los bosques de ribera de Cúber y Menut

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear ha impulsado un proyecto valorado en 209.000 euros para la restauración y mejora de áreas de bosque de ribera y otras especies de hoja ancha en las fincas públicas de Cúber y Menut, en el municipio de Escorca.

El objetivo principal es convertir estos espacios en refugios climáticos que favorezcan la biodiversidad en la Serra de Tramuntana, garantizando la protección y regeneración del hábitat natural.

Así serán las actuaciones para restaurar los bosques de Cúber y Menut

Las obras se dividen en tres lotes de actuaciones e incluyen la instalación de vallados cinegéticos para la exclusión de herbívoros, la colocación de pasos y accesos para el mantenimiento y uso público, y la preparación del terreno para futuras plantaciones, mediante la apertura mecanizada de hoyos que mejorarán el enraizamiento y la supervivencia de las nuevas especies. También se contempla el desbroce selectivo para facilitar los trabajos y preservar ejemplares vegetales de interés.

El proyecto incorpora estrictas medidas de seguridad laboral y protocolos medioambientales para prevenir incendios, evitar contaminaciones y minimizar el impacto de las obras. Durante la ejecución, se controlará la calidad de los materiales y la correcta instalación de los elementos, y se garantizará que las actuaciones respeten las prescripciones técnicas y la normativa vigente.

Una vez finalizados los trabajos, las zonas intervenidas quedarán libres de residuos, con el terreno restaurado a su estado original y con todas las infraestructuras preparadas para favorecer el desarrollo de un bosque más resiliente, con el fin de dar refugio a una gran diversidad de especies en un contexto de cambio climático.