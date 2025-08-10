El Govern promueve la restauración de los bosques de ribera de Cúber y Menut

El proyecto incorpora estrictas medidas de seguridad para prevenir incendios

Imagen del embalse de Cúber.

Imagen del embalse de Cúber. / DM

Joan Mora

Escorca

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear ha impulsado un proyecto valorado en 209.000 euros para la restauración y mejora de áreas de bosque de ribera y otras especies de hoja ancha en las fincas públicas de Cúber y Menut, en el municipio de Escorca.

El objetivo principal es convertir estos espacios en refugios climáticos que favorezcan la biodiversidad en la Serra de Tramuntana, garantizando la protección y regeneración del hábitat natural.

Así serán las actuaciones para restaurar los bosques de Cúber y Menut

Las obras se dividen en tres lotes de actuaciones e incluyen la instalación de vallados cinegéticos para la exclusión de herbívoros, la colocación de pasos y accesos para el mantenimiento y uso público, y la preparación del terreno para futuras plantaciones, mediante la apertura mecanizada de hoyos que mejorarán el enraizamiento y la supervivencia de las nuevas especies. También se contempla el desbroce selectivo para facilitar los trabajos y preservar ejemplares vegetales de interés.

El proyecto incorpora estrictas medidas de seguridad laboral y protocolos medioambientales para prevenir incendios, evitar contaminaciones y minimizar el impacto de las obras. Durante la ejecución, se controlará la calidad de los materiales y la correcta instalación de los elementos, y se garantizará que las actuaciones respeten las prescripciones técnicas y la normativa vigente.

Una vez finalizados los trabajos, las zonas intervenidas quedarán libres de residuos, con el terreno restaurado a su estado original y con todas las infraestructuras preparadas para favorecer el desarrollo de un bosque más resiliente, con el fin de dar refugio a una gran diversidad de especies en un contexto de cambio climático.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
  2. Entre vistas espectaculares y tarifas discutidas: los primeros usuarios valoran la nueva zona para autocaravanas en Son Serra de Marina
  3. Tensión por la futura rotonda frente a la academia de Nadal: Manacor rechaza que el Consell la construya y pague la parte del tenista
  4. La fiebre de las piscinas en Mallorca: hay contabilizadas 57.602
  5. En Cala Tuent mandan los turistas': el GOB denuncia la masificación turística por 'mar y tierra' de la zona
  6. El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
  7. Sentido adiós al profesor Gaspar Rosselló en Pollença
  8. Muro volverá a acoger una corrida de toros ocho años después

El Govern promueve la restauración de los bosques de ribera de Cúber y Menut

El Govern promueve la restauración de los bosques de ribera de Cúber y Menut

El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»

El testimonio de una vecina de Capdepera que no logra residencia para su padre: «Tras una vida de trabajo, a sus 90 años y con el máximo grado de dependencia, solo le dan migajas»

Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa

Much de Sineu 2025: tradición reinventada, crítica social y alegría teñida de rosa

Residencias municipales acumulan déficits de hasta 800.000 euros mientras esperan las ayudas del IMAS

Residencias municipales acumulan déficits de hasta 800.000 euros mientras esperan las ayudas del IMAS

Tres heridos en peleas, quemaduras por pirotecnia e intoxicaciones etílicas en las fiestas de Llucmajor

Tres heridos en peleas, quemaduras por pirotecnia e intoxicaciones etílicas en las fiestas de Llucmajor

Cartel histórico en la vuelta de las corridas de toros a La Monumental de Muro ocho años después

Cartel histórico en la vuelta de las corridas de toros a La Monumental de Muro ocho años después

La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles

La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles

El consenso se ha vuelto imprescindible

El consenso se ha vuelto imprescindible
Tracking Pixel Contents