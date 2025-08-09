Tres heridos en peleas, quemaduras por pirotecnia e intoxicaciones etílicas en las fiestas de Llucmajor

Los voluntarios de Protección Civil de la localidad tuvieron que realizar numerosas asistencias en la celebración de la 'garrova estrucada'

La intervención de Protección Civil en las fiestas de Llucmajor. / Protecció Civil Llucmajor

La fiesta de la "garrova estrucada" celebrada ayer en Llucmajor estuvo repleta de incidencias: tres heridos en peleas, uno de ellos apuñalado por la espalda, cuatro con quemaduras por pirotecnia y una decena de asistencias por intoxicaciones etílicas graves, de los cuales seis eran menores.

Fue la cara oscura de una fiesta que ayer congregó en Llucmajor a miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y una buena parte venidos desde Palma y otras localidades. Los numerosos incidentes llevaron de cabeza a los efectivos de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.

Según informan desde la agrupación de Protección Civil de Llucmajor, los primeros incidentes se registraron en cuanto comenzó la fiesta, a las cinco de la tarde. Estaba previsto que se dispararan tres cohetes pirotécnicos en la plaza del Ayuntamiento. El primero salió sin problema, pero el segundo le reventó en la mano al joven que tenía que dispararlo y le causó quemaduras. Este incidente desconcertó al responsable del tercer cohete, que salió volando en horizontal y estalló cerca de una mujer con dos niños pequeños. Los tres sufrieron quemaduras leves y afectaciones en los oídos por el estruendo.

Posteriormente, durante las actuaciones musicales en la plaza, se registraron varias peleas entre jóvenes. La peor congregó a una veintena de chicos que se enfrentaron a golpes. Durante esta reyerta un joven de 17 años recibió una puñalada con un objeto punzante en la espalda, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. El presunto auto, un marroquí de 18 años, fue detenido por la Guardia Civil.

En otras dos reyertas hubo dos jóvenes que tuvieron que ser hospitalizados. Uno tenía golpes en la cabeza y el otro un hombro dislocado y mordeduras en el cuerpo.

Los efectivos de Protección Civil tuvieron que intervenir también en una decena de casos de intoxicación etílica, seis de ellos eran menores de edad.

