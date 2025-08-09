Porreres ha levantado el telón de las fiestas de Sant Roc este viernes con un gran novedad, el 16 de agosto, día de Sant Roc, no habrá fuegos artificiales. El Ayuntamiento ha apostado por una propuesta más innovadora. Se trata de un espectáculo de drones que tendrá lugar a las doce de la noche en el campo de fútbol de ses Forques. La alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, explica que son el primer ayuntamiento en organizar un espectáculo de este tipo. “Hemos sustituido los tradicionales fuegos artificiales y, como era de esperar, esta decisión ha generado opiniones diversas. Los fuegos artificiales forman parte de una tradición muy arraigada en las fiestas de Sant Roc, pero creemos firmemente que es necesario adaptarse a los nuevos tiempos y, sobre todo, actuar frente a la emergencia climática”.

Porreres cambia los fuegos artificiales por un espectáculo de drones / .

Mora recuerda que el Pla de Mallorca se encuentra en situación de emergencia por sequía. “En los últimos años se han declarado alertas por altas temperaturas, lo que nos ha obligado a replantear nuestras celebraciones. El parque de n’Hereveta está rodeado de suelo rústico, lo que lo convierte en un entorno especialmente delicado. Por este motivo, y con el objetivo de proteger tanto el medio ambiente como el bienestar de los animales, hemos apostado por una alternativa más sostenible: un espectáculo de drones. Se trata de una propuesta innovadora y moderna, que este año celebramos por primera vez como una experiencia piloto. Esperamos que guste a la ciudadanía”, razona.

Luz y música

La alcaldesa avanza que el espectáculo combinará luz y música, y confía en que, con el tiempo, pueda sustituir de forma definitiva a los fuegos artificiales. “Tenemos que ser más conscientes del entorno que nos rodea. Hace dos años ya tuvimos que cancelar los fuegos debido a una alerta por altas temperaturas, y fue entonces cuando empezamos a buscar nuevas opciones. Creemos que este espectáculo puede ser una buena solución”, admite.