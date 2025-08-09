El consenso se ha vuelto imprescindible

Cuanto más tarde, peor. Lo vivido anteanoche en el ayuntamiento de sa Pobla confirma la urgencia de establecer claras vías de diálogo y consenso para que la paz social y la hospitalidad que da amabilidad al municipio no descarrilen. Un inusual entendimiento entre PP y Més permite, por la mínima, la admisión municipal del tren, mientras el resto de grupos políticos se apea de él entre teóricos buses y repudios ferroviarios directos. Entre la opinión pública parece predominar el rechazo, pero también es cierto que falta depurar si esta contestación es en verdad pánico al desmoronamiento de sa Margal o negativa real al transporte público del tren como tal. La plataforma, contundente en sus planteamientos sobre el modelo ferroviario a defender, reniega de la crispación y el respeto. No queda más remedio que sentarse alrededor de la mesa. Todos. Cuanto antes, mejor.

Salvando la distancia y la proporción, Ayuntamiento y Govern deben evitar la repetición de lo ocurrido en Petra cuando la recuperación de la línea de Manacor y el cambio de trazado al pasar por la localidad, se saldó con una brecha social que ha costado saldar. Tampoco estaría de más que en estos procesos de diálogo se diera audiencia a la Plataforma del Tren de Llevant y se le explicará, a ella y a la ciudadanía, porque está antigua línea siempre queda postergada en beneficio de otras nuevas.