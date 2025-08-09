La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles

La Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADTM), organismo insular que se encarga de la disciplina urbanística en suelo rústico, tiene previsto precintar en los próximos días la plaza de toros y el helipuerto construidos en una finca de Esporles, por carecer de licencia municipal. Vecinos de la propiedad, que alberga un agroturismo, han constatado la existencia de festejos en el coso en los últimos tiempos.

El pasado viernes por la mañana, representantes de la ADTM, del Ayuntamiento de Esporles -que interpuso la denuncia que ha dado origen a estas actuaciones-, de la Policía Local y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudieron a la finca ubicada en la zona de Canet para preparar el precinto de las construcciones que se consideran ilegales.

Entre estas edificaciones fuera de normativa, además del helipuerto y de la plaza de toros, habría también un espacio vallado que supuestamente se usa para el adiestramiento de caballos. La comitiva iba acompañada de un herrero que se encargará de instalar próximamente las barreras que impidan el acceso a estas construcciones.

En este tipo de casos la Agencia asume el coste de estos trabajos de vallado y después se los hace pagar al infractor. La compañía que explota el agroturismo se llama Baleares Investment Group, domiciliada en Madrid. En un principio, la empresa alquiló la propiedad y desde hace un par de meses, según fuentes municipales, la compró a la familia Seguí, exdueños de la Granja de Esporles.

Finales de 2024

El caso de estas construcciones ilegales se conoció a finales del año pasado. Como informó en su día este diario, el Ayuntamiento de Esporles, presidido por el alcalde Josep Ferrà (PAS-Més), detectó la existencia de unas obras tras las quejas vecinales por ruidos y movimientos de maquinaria pesada en el entorno del agroturismo LoftOtel Canet, que también alberga el restaurante Quay.

«Perplejidad municipal»

El Consistorio constató la falta de licencia y el celador municipal elaboró un informe que se envió a la ADTM. En ese momento, el alcalde Ferrà ya expresó su «perplejidad» por el hecho de que se estuviesen haciendo unas obras de semejante magnitud sin ningún tipo de licencia.

Ese noviembre de 2024, el Consistorio comunicó a la propiedad de las parcelas afectadas la obligación de frenar de forma inmediata las obras hasta que dispusiesen de las licencias correspondientes.

Por las imágenes que han trascendido del interior de la finca, esas obras que se detectaron a finales del año pasado han avanzado de forma notable durante estos meses, porque, por ejemplo, la plaza de toros aparece en la actualidad aparentemente acabada, con sus burladeros pintados al detalle y unos toros de pega en unas dependencias auxiliares. También hay una caseta anexa decorada con motivos taurinos.

Vecinos de la zona han asegurado que ya se han celebrado varios festejos en este coso, que será clausurado en los próximos días. Igualmente, estos residentes han informado del tráfico de helicópteros.

Helipuerto en la finca / DM

La existencia de un helipuerto en la finca no había trascendido en las primeras informaciones periodísticas que se conocieron a raíz de la inspección del Ayuntamiento esporlerí como consecuencia de las quejas vecinales. Durante la visita de ayer por la mañana, se pudo ver uno de estos aparatos en tierra.