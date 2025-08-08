Vecinos de Alcúdia se movilizan contra el trazado del cable eléctrico

Numerosas personas se reunieron este jueves en la Casa de Cultura de Alcúdia para mostrar su preocupación por el trazado previsto del cable soterrado de alta tensión que promueve Red Eléctrica de España (REE/Redeia). Según los organizadores, el recorrido, de 250 kV, atravesará áreas residenciales, caminos vecinales y enclaves naturales del municipio.

El encuentro sirvió para trasladar que, a juicio de parte del vecindario, el acuerdo sobre el trazado —anunciado el pasado 17 de julio como “unánime” por la mesa de trabajo formada por el Govern, el Ministerio para la Transición Ecológica, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Alcúdia, REE y la plataforma VAAC— se adoptó sin un proceso abierto de participación y con una representación vecinal “mínima”.

En la reunión se expuso que el trazado pasará cerca del colegio s’Hort des Fassers y de zonas en las que el consistorio prevé proyectos comunitarios, como el futuro centro juvenil en el Puig de Sant Martí. Asimismo, afectaría al acceso a la península de La Victòria, al Camí de Muntanya y al Camí de s’Alou, áreas frecuentadas por residentes y visitantes.

Objetivo de descarbonización

Los asistentes subrayaron que no rechazan el objetivo de descarbonización, "sino a que este se imponga sin transparencia, sin participación vecinal y sin cuidado por la salud ni por los valores paisajísticos, sociales y ambientales del territorio, muchos de los cuales serán afectados o destruidos sin recuperación posible". Reclaman abrir un nuevo proceso de diálogo que tenga en cuenta la salud, el medio ambiente y el consenso social.

Este acto, según indicaron, marca el inicio de una campaña vecinal para visibilizar el desacuerdo y reclamar un trazado “justo y consensuado” para la infraestructura.