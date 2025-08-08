PP y MÉS en sa Pobla dicen sí al tren de Alcúdia en un pleno lleno de ciudadanos en contra

Luz verde en sa Pobla a que sí haya tren hacia el Port d'Alcúdia tras el acuerdo entre PP y MÉS, con nueve votos a favor, de diecisiete, al aprobarse la moción que los ecosoberanistas presentaron ante un pleno abarrotado de gente en contra del tren, en una sala de plenos y un hall de ciudadanos pidiendo ser escuchados, lanzando duras críticas a Pedrona Seguí, vocal del PP y a Antonio Simó, de Més per sa Pobla. La última palabra la tendrá el Govern de les Illes Balears y su presidenta, Marga Prohens, a quién los ciudadanos solicitaron que fuera a la localidad y a la que el alcalde Biel Ferragut pedirá audiencia. Los ecosoberanistas, con el apoyo de los populares, piden entre otras cosas: rechazar el trazado A2, entre otras observaciones. El Pi no sé sumó a la propuesta de MÉS y PP. Joan Pérez (Pi ) explicó que desde un principio ha estado en contra del tren e informó que ya advirtió de la magnitud de lo que estaba por venir, en 2024, poniendo sobre la mesa un correo electrónico recibido desde el Govern, en la que pidió al equipo de gobierno que se debería dar importancia a este tema. IxSP tampoco se sumó. Independents per sa Pobla se decanta por sustituir el tren por un carril bus, así como aumentar las frecuencias. Los socialistas rechazaron las dos alternativas propuestas por el Govern, a diferencia del PP y MÉS. El Govern ya informó que se decanta por el trazado A1. Vox explicó que ellos defienden el uso eficiente de los recursos existentes, apostando por ampliar las frecuencias de bus. En general los miembros del pleno pidieron que el Govern amplié el plazo para presentar alegaciones.

Cabe recordar que en la reunión pública celebrada en sa Pobla, con la Conselleria de Movilidad y Serveis Ferroviaris de Mallorca, se informó a la ciudadanía que se ampliaría el plazo para presentar alegaciones. Desde sa Pobla se ha pedido que esta sea una realidad jurídica. Legalmente, es el 18 de agosto cuando finaliza el plazo para presentar las alegaciones al estudio informativo del proyecto ferroviario entre Sa Pobla y Alcúdia, actualmente en exposición pública. El alcalde Biel Ferragut informó que miembros del equipo de gobierno se habrían reunido con un técnico posteriormente a la reunión celebrada en la sa Pobla, en la que se le trasladaron los pros y contras del proyecto. Ferragut lamentó que las cuestiones y dudas técnicas no fueran aclaradas anteriormente por el Govern de les Illes Balears, tanto al consistorio como a la ciudadanía.

Reacción de la plataforma

La Plataforma Aquest Tren No! leyó un comunicado y tras la aprobación de la moción que pide al Govern rechazar el trazado A2, lamentan la crispación vivida en el pleno de ayer, donde se aprobó la moción de Més per sa Pobla, con el apoyo del PP. La Plataforma condena los "insultos, descalificaciones y ataques personales", señalando que "la lucha por unos derechos, un sueño o una supervivencia siempre ha sido legítima", pero que se debe hacer "con la convicción de la palabra, la fuerza de los argumentos y la ilusión de los ojos" y no con violencia verbal. Desde la entidad recuerdan que "este tren no" significa que se oponen a esta propuesta en concreto, y no a que se descarta la idea del tren en su totalidad. Por último, señalan que para "los poblers, el respeto y la convivencia diaria son más importantes".

El pleno se celebró en un ambiente muy tenso, con constantes interrupciones por parte del público. El alcalde Biel Ferragut tuvo que intervenir repetidamente para calmar lo ánimos. Ferragut se vio obligado a llamar al orden en varias ocasiones, recordando que el turno de palabra se daría al final, una indicación que, sin embargo, no siempre se respetó antes de que el debate del pleno concluyera. Al finalizar los comentarios del público a los políticos subieron de tono aumentando el ambiente de crispación.