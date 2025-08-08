El político Miquel Bestard da nombre a la plaza del Pont d'Inca

La plaza, conocida popularmente como Plaça d’Es Mercat, situada junto a la entrada de la rectoría de la parroquia y recientemente renovada, fue inaugurada oficialmente este jueves con el nombre de Miquel Bestard Parets, figura destacada de la política municipal de Marratxí.

En el pleno de enero de 2023, se aprobó por unanimidad el cambio de nombre de la Plaça d’Es Pont d’Inca a Plaça de Miquel Bestard Parets, en respuesta a una petición popular de los vecinos de la zona, quienes recogieron firmas para tal fin.

En febrero de 2023, el entonces alcalde Miquel Cabot presentó a los vecinos el proyecto de reforma de la plaza, durante los últimos meses de su legislatura. Según explicó en aquella reunión, el presupuesto previsto ascendía a 695.254,01 euros.

Las obras comenzaron a inicios de este año con un presupuesto actualizado de 728.802,11 euros. Durante su ejecución se hallaron restos de lo que podría haber sido un refugio de la Guerra Civil, aunque esto no afectó ni interrumpió las obras, que finalizaron dentro del plazo establecido.

Teresa Matas, conocida artista y esposa de Miquel Bestard, manifestó que recordará toda su vida con gratitud a la persona que inició la recogida de firmas para que el Ayuntamiento dedicara una calle o plaza a su difunto esposo, fallecido a causa del COVID el 12 de marzo de 2022.

36 años a la vida política

Miquel Bestard dedicó 36 años de su vida a la política municipal, iniciando su trayectoria como primer teniente de alcalde junto a Guillermo. En las elecciones de 1991 compartió la alcaldía con Martí Serra, repitiendo el mismo pacto tras los comicios de 1995. En la legislatura 1999-2003, volvió a pactar con el PSOE, asumiendo él la alcaldía los dos primeros años, seguido por Miquel Coll en el tercero, y volviendo a ocupar el cargo en el cuarto.

Durante el período 2003-2007, pactó con el Partido Popular de José Ramón Bauzá, repartiéndose también la alcaldía: los dos primeros años para Bestard y los dos últimos para Bauzá.

En 2007 no se presentó en las listas, pero en 2011 volvió a encabezar la candidatura de Independents de Marratxí, siendo elegido nuevamente regidor, aunque finalmente no llegó a tomar posesión del cargo, concluyendo así su relación con el consistorio.

Ahora, su familia se muestra agradecida por este reconocimiento, fruto de la iniciativa vecinal y respaldado por el Ayuntamiento de Marratxí.