Much de Sineu 2025 | Maties Gámez y Martina Fernández: “El Much es parte de nuestra identidad 'sineuera'. Es hermandad, cultura y tradición“

La XXII Mucada de Sineu estrena Much y Muca. Maties Gámez y Martina Fernández debutarán este lunes 11 de agosto como los grandes protagonistas de la fiesta más rosa de Mallorca. Elegidos en las eleccions muquicipals celebradas en 2024, Gámez y Fernández recogen el testigo de Biel Passola y Àgueda Milona que el año pasado les pasaron el testimonio momentos antes de bajar el telón de la XXI Mucada. Así, los dos amigos de la infancia ven cumplido un sueño de adolescente, ser Much y Muca de Sineu. “Somos amigos de toda la vida. Empezamos a ilusionarnos con la oportunidad de ser Much y Muca de adolescentes. Es cuando empiezas a ver que hay una posibilidad real y en la pandilla ya haces parejas”, explican los dos amigos que están en las mismas asociaciones y comparten aficiones. Eso sí, Maties confiesa que de pequeño sí se decía “yo quiero ser Much”.

Momento en que fueron elegidos el año pasado como Much y Muca 2025-2026. / M.F.

“Tenemos 24 años. Hemos vivido la Mucada desde niños, hemos crecido con la fiesta”, matiza Gámez. “Éramos muy pequeños y ya íbamos a hacer paramuquis. Hemos visto evolucionar la fiesta. Es verdad que parte de la celebracion ha derivado en un tardeo multitudinario y te sabe mal pero el Much nos importa porque es nuestra identidad, quieres que todo salga perfecto y que la gente lo pueda disfrutar al máximo”, añade Martina Fernández. Los protagonistas reconocen que hay una gran masificación durante la tarde pero, como reconoce Matias, “te colocas en la parte de arriba del Fossar y se te pone la piel de gallina”. “No quiere decir que con la masificación no puedas disfrutar, solo pedimos respeto a la fiesta”, coinciden. “Para la gente de Sineu el Much va mucho más allá de un macrobotellón o un tardeo teñido de rosa”, aclara Martina.

"El Much es una celebración abierta a todos, pero para los sineuers es mucho más que una fiesta: es una expresión de nuestra identidad”

Celebrando que fueron elegidos como Much y Muca 2025-2026. / Mateu Fiol

"El Much es una celebración abierta a todos, pero para los sineuers es mucho más que una fiesta: es una expresión de nuestra identidad”, confiesan. La viven con intensidad y orgullo. Por eso, lo único que piden a quienes vienen de fuera es que intenten comprender su significado y, sobre todo, que la disfruten con respeto y civismo. Dejan claro que es importante entender que para la gente de Sineu el Much tiene un profundo valor simbólico, y su desarrollo no debería verse obstaculizado por actitudes que no estén en sintonía con su espíritu. Eso sí, "no es una fiesta exclusiva”, razona Martina. “Todo el mundo puede disfrutar del Much porque a nosotros también nos gusta acudir a las fiestas de otros pueblos. Lo único que pedimos es “respeto” al funcionamiento de la celebración, incide Maties, que defiende rotundo: “El Much es parte de nuestra identidad sineuera”. Es “hermandad, identidad, cultura y tradición”. “Es abrazar nuestra cultura para intentar entenderla e intentar destacar aquello que debería cambiar”. Y es que Maties Gámez defiende que “el Much es un espacio para reivindicar la problemática real que hay a nivel local pero también a nivel global”. “Es un espacio para alzar la voz por las minorías, nuestra lengua y nuestra cultura. Es importante tenerlo en cuenta, es fiesta pero también es reivindicación y un marco para denunciar injusticias sociales”.

“El Much es un espacio para reivindicar la problemática real que hay a nivel local pero también a nivel global”

Gran momento

Y como sineuers, los dos tienen su momento predilecto. “El momento que más me gusta es el del Ayuntamiento. Es brutal el éxtasis total que se vive. Es de los mejores momentos porque ves caras conocidas. Pero como Much y, sobre todo, al ser el primer año el momento que más ilusión me hace es el Enqüentro. “No hay palabras para definir lo que podemos sentir cuando vivamos el momento en que el Much y la Muca se encuentran”, confiesa Maties que días antes de la gran Mucada 2025 asegura que no está nervioso, “más que nervios, diría que hay ilusión”. “Eso él, yo estoy histérica”, interviene Martina que si debe elegir un momento de la celebración también se queda con la entrada en el Ayuntamiento. “Me gusta subir al Puig de Reig pero el momento más divertido y para los sineuers es el del Ayuntamiento, te gires donde te gires ves caras conocidas. Todo son abrazos, risas y, como espectadora, es el que más disfruto. Como Muca, el Enqüentro es el que más ilusión me hace. También cabe remarcar que serán mis amigas las que me acompañen y me hace mucha ilusión compartir este momento con ellas hasta el momento que nos reencontremos con el Much y el resto de la pandilla”, sentencia Martina Fernández que junto a Maties Gámez serán los grandes protagonistas de la XXII Mucada que el próximo lunes teñirá de rosa Sineu.