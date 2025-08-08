Mater rinde homenaje a sus voluntarios en la fiesta conmemorativa de su 35 aniversario

La organización Mater, que destaca por su labor en la atención e implicación de personas con educación especial, ha organizado una fiesta popular con motivo del 35 aniversario de su campamento de verano. El objetivo, para ellos, es conseguir que un grupo de usuarios del Servicio de Residencia de la organización disfruten de 5 días de vacaciones en la Casa de Colonias 'San Francisco de Asís', situado en la Colonia de Sant Jordi.

El evento ha tenido lugar este viernes en el mismo establecimiento, donde han acudido más de 100 personas implicadas en esta iniciativa durante todos estos años. Además del aniversario de la actividad, la entidad ha querido rendir homenaje a todos los colaboradores y trabajadores que han hecho posible este logro. Para ello, se les ha hecho entrega del libro 35 estius d'oportunitats compartides, junto con una recopilación de imágenes y testimonios de usuarios, voluntaros y franciscanos que han participado en el desarrollo de estos campamentos.

El acto ha contado con la presencia del músico Jaume Brunet Fuster; además del equipo directivo de Mater; el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas; y otras hermanas franciscanas. A lo largo de estos 35 años, la iniciativa ha llegado a acoger a 900 usuarios y contado con la colaboración de 210 voluntarios.

Tal y como afirma la organización en una nota de prensa, los campamentos tienen lugar en un "sitio privilegiado", cerca del mar. Es por eso que los usuarios suelen realizar salidas a la playa, excursiones y actividades artísticas para disfrutar de la actividad "en humor y en compañía". Con el lema 'Aquest estiu, tria estimar-te', son 30 personas las voluntarias de Mater que este año han acogido a 10 usuarios. La fiesta de aniversario ha sido el acto central del campamento, que terminará el próximo domingo.