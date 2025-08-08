Govern y entidades pro salud mental inauguran en Manacor un nuevo servicio de domicilios compartido

Las entidades que conforman 3 Salut Mental (Estel de Llevant, Fundació Es Garrover y Asociación Gira-Sol), Es Grec y el Govern, han presentado este jueves en Manacor el nuevo Servicio de Domicilios Compartidos, pensado para facilitar una vivienda y acompañamiento especializado a 50 personas con un trastorno de salud mental.

El objetivo es garantizar el acceso a un derecho básico y promover su autonomía e integración en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la base que es la vivienda. Todo ello gracias a un acuerdo de concertación con la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

El primero de los cuatro domicilios del servicio en Manacor tiene capacidad para tres personas, que vivirán de forma autónoma, pero que periódicamente recibirán la visita externa de profesionales de Estel de Llevant, con el fin de resolver las posibles dificultades que tengan, para lograr la integración que les permita independizarse de forma definitiva. En total se han creado 12 plazas en el municipio distribuidas en cuatro pisos.

En los Domicilios Compartidos conviven varias personas con diagnóstico de salud mental. Lo hacen con el apoyo de las entidades, que son responsables del alquiler, mantenimiento y/o adecuación del alojamiento. Este servicio cubre las necesidades básicas (gastos de alquiler, de la vivienda, alimentación, mobiliario, etc.) y ofrece a las personas del servicio acompañamiento terapéutico y apoyo técnico especializado. “El objetivo final de esto es promover la máxima autonomía personal y lograr una adecuada inserción sociocomunitaria”, explican desde 3 Salut Mental.

Derecho a la vivienda

Guillem Febrer, gerente de Estel de Llevant y portavoz de 3 Salut Mental, ha celebrado este “avance en el derecho a la vivienda del colectivo” y ha recordado que las personas que conviven con trastornos de salud mental tienen más dificultades para acceder a una vivienda, debido a las barreras sociales que muchas veces sufren. “El estigma cierra puertas, pero hoy la colaboración las abre, protegiendo los derechos de la gente con nuevos servicios”.

Febrer, que ha señalado que esta era una “reivindicación histórica de las entidades”, ha agradecido “el importante esfuerzo público realizado” que permitirá a las entidades de 3 Salut Mental “más que duplicar los servicios de vivienda, ya que sumando las plazas de los Servicios de Domicilios Compartidos y las ya existentes de Vivienda Supervisada, “podremos facilitar una casa, apoyo y acompañamiento especializado a 82 personas del colectivo en Mallorca”. “Juntos levantamos techos de dignidad para que todos tengan derecho a construir un proyecto de vida lleno de ilusión, oportunidades y esperanza”.

La puesta en marcha de este servicio responde también a una reivindicación histórica de las entidades de 3 Salut Mental y de la Federación de Salud Mental de Mallorca, que el año pasado centraron su Día Mundial en reclamar más políticas públicas en este ámbito bajo el lema “Vivienda por la salud mental”.

Este nuevo servicio comenzó a implementarse en agosto y cuenta con un presupuesto global de casi 3,5 millones de euros hasta 2028 para Estel de Llevant, Asociación Gira-Sol y Fundación Es Garrover. Y hasta 4 millones, si sumamos Es Grec.

Una reivindicación histórica

A diferencia del servicio de Vivienda Supervisada, que ofrece acompañamiento los 365 días del año, el acompañamiento del servicio de Domicilios Compartidos es de intensidad media y fomenta un entorno que refuerza la promoción de la autonomía personal y la autogestión normalizada.

El acto de presentación ha contado con la presencia de la consellera Sandra Fernández, acompañada por Guillem Febrer, gerente de Estel; Gori Molina, gerente de la Fundación Es Garrover; Carmen de Lis, directora de área de la Asociación Gira-Sol; Carme Pujol, directora técnica de programas de Grec Mallorca, y Maria Castro, directora general de Atención a la Dependencia.

Sumando las plazas del nuevo servicio de Domicilios Compartidos y las 38 plazas del ya existente servicio de Vivienda Supervisada (también concertado con la Conselleria), las entidades de 3 Salut Mental duplican sus servicios de vivienda y aumentan de gestionar 38 a 82 plazas en vivienda. Un 116% más de plazas, consolidándose como una red de referencia en el soporte a personas con diagnóstico de salud mental en Mallorca.

Vulnerabilidad especial

Las mayores dificultades de inserción laboral del colectivo, junto con menores remuneraciones, hacen más difícil que las personas con un trastorno de salud mental grave puedan acceder a una vivienda por su cuenta.

Según la Confederación Española de Salud Mental, 8 de cada 10 personas con un trastorno de salud mental no encuentran un trabajo y, por otro lado, la mitad de las 1.600 personas que son acompañadas por las entidades de la Federación viven con menos de 800 euros al mes. “En estas condiciones es muy difícil que una persona pueda acceder por su cuenta a una vivienda o tener unas condiciones de vida dignas”.