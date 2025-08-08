El espíritu de la ‘Garrova Estrucada’ enciende Llucmajor: "Pedimos fiestas en condiciones y no artistas decadentes"

Bajo el sol abrasador de una tarde de agosto, el espíritu de la neofiesta de la ‘Garrova Estucada’ ha vuelto a encender el pueblo de Llucmajor. Más de 600 personas, según la organización, han participado en la décima edición de este jolgorio que ha fusionado más de una tonelada de algarroba, agua, música y reivindicación. Una cifra "récord" que demuestra, una vez más, cómo estas nuevas fiestas irreverentes y provocadoras se han asentado definitivamente en Mallorca.

A las 17h, la plaza del Ayuntamiento de Llucmajor ya olía a juerga. Los más atrevidos, vestidos con camisetas azules, han esperado con ansias la llegada de los payeses de la fiesta, Pere Barceló y Margalida Roig, quienes fueron escogidos como representantes de la celebración por una votación popular de los Quintos del año 2004. Ellos han sido los encargados de hacer un pregón reivindicativo que ha hecho estallar la gran batalla.

En el manifiesto, los quintos han vuelto a cargar contra la gestión de residuos por parte del Consistorio, días después de llenar de basura la fachada del Ayuntamiento: "Ya estamos acostumbrados a oler estiércol". También se ha aludido al programa oficial de las fiestas: "Pedimos fiestas en condiciones y no artistas decadentes".

Igualmente, el pueblo vecino, Algaida, no ha quedado exento de ataques: "Algaidines no sois el centro del mundo, no por comer sandía lo habéis inventado todo", han voceado los llucmajorers durante un pregón que ha provocado sonrisas incómodas por parte de los algaidins infiltrados. Cabe destacar que los quintos también vandalizaron la madrugada del jueves la plaza de Algaida. Asimismo, los quintos han reivindicado su mallorquinidad: "Ya basta de forasters, no queremos a esta gente que no estima lo que hay aquí".

Tras la concentración, los payeses han protagonizado un baile tradicional y una jota: "Es la primera vez que se hace este baile con motivo de la décima edición de 'sa Estrucada'", ha explicado el presidente de los quintos 2004, Albert Salvà. Sin embargo, ha sido el chupinazo el que ha puesto en pie a niños y jóvenes, armados con flotadores y pistolas de agua, decididos a embadurnarse de algarroba y agua delante de las escuelas.

En el camino hacia la bañera de algarrobas, los llucmajorers, junto a la charanga, han entrado en masa en un gran supermercado para atajar en su camino hacia la escuela: "Es la primera vez que nos dejan pasar desde hace tres años", han exclamado emocionados los quintos, los cuales también se han alegrado por la gran presencia de camisetas azules: "Hemos vendido 580, creo que es el año que más gente se ha puesto la camiseta. Asimismo, un grupo de cinco jóvenes ha intentado corear insultos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los cuales no han sido respondidos por la multitud.

Al llegar a la escuela, los jóvenes se han revolcado entre los algarrobos, los cuales combinados con el agua le daba un aspecto de posidonia que transformaba la zona en una playa de gravilla. La celebración de la ‘Garrova Estucada’ forma parte de las fiestas tradicionales de Santa Càndida, patrona de Llucmajor, y se alargará hasta las 22:00 horas, amenizada por la música de dos DJ.