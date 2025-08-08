Este domingo se presenta "Olas sin libertad" en Cala Sant Vicenç, una performance para concienciar sobre la crisis marina en Baleares

Pollença acogerá este domingo 10 de agosto a las 21 horas , en el mirador de Cala Barques, la representación de la performance “Olas sin libertad”, una propuesta artística enmarcada en el programa “Sant Vicenç a la Fresca”, promovido por el Ayuntamiento de Pollença.

Preparación de la performance. / Arrels marines

La iniciativa nace del Fòrum Talaia Nord, un espacio de participación ciudadana impulsado por Arrels Marines y Save the Med, con el objetivo de dinamizar la comunidad en torno a la gestión y conservación del litoral de Pollença. En este contexto, surgió la idea de utilizar el arte como vehículo de concienciación social y medioambiental.

“Olas sin libertad” combina danza, música y movimiento con una propuesta escénica que incorpora vestuario y elementos confeccionados a partir de residuos recogidos del mar. Durante semanas, un grupo de personas voluntarias ha trabajado en la creación, el diseño y los ensayos de esta pieza, que pretende visibilizar la crisis de los ecosistemas marinos de Baleares y fomentar una reflexión sobre la necesidad de crear comunidad para cuidar del entorno natural.

Producción

La dirección y producción del espectáculo ha corrido a cargo de Musicoart Escolta Creativa, y ha contado con la implicación activa de personas voluntarias del Fòrum Talaia Nord y de otras colaboradoras externas que comparten sus valores. En total, más de una veintena de personas han hecho posible esta performance, entre ellas: Mar Gutiérrez, Helena Celentano, Joan Luis, Aina Bordoy, Soledad Sans, Llorenç Cerdà, Xisca Cifre, Maria Cladera, Joana Aina Campomar, Ignasi Cifre, Maria Llompart, Mireia Escandell, Coloma Forteza, Cati Bennàssar, Deseree Elsa Marenco, Francisca Orell, Joana Vanrell y Montserrat del Carmen. También participan las artistas invitadas Esther Martí y Maria Rosselló, esta última como voz en off.

El proyecto cuenta, además, con la colaboración de las áreas de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Pollença, que han respaldado la iniciativa dentro del programa cultural de verano.